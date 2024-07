VIDEO – “¡Qué épica esta hue…!”: el momento en que se revela la verdad de las gemelas en Gran Hermano

23 de Julio de 2024

Los participantes del reality show quedaron impactados al ver que estuvieron compartiendo con ambas sin darse cuenta.

El capítulo de este lunes de Gran Hermano no solo estuvo marcado por la primera eliminación, sino que también se reveló la verdad respecto a las gemelas Valentina y María Camila Abello.

Recordemos que las participantes llegaron juntas al reality show, pero sus compañeros no sabían de su existencia. Esto porque cada 24 horas una de ellas salía y la otra entraba a la casa, un hecho que pasó completamente desapercibido.

Pero esto llegó a su fin anoche, cuando se quiso dar a conocer la dinámica que habían hecho en el programa y, sin que nadie se percatara, ingresaron las dos a la casa. Una de ellas se mantuvo en el sótano, mientras la otra compartía con sus compañeros.

Durante varios minutos nadie se dio cuenta de esto, pero fue Íñigo quien terminó impactado al notar que habían dos Valentina. Pese a que les dio aviso a sus compañeros, ninguno le creía e incluso se burlaron, puesto que quien estaba en el sótano se ocultó.

El joven volvió para confirmar que lo que había visto no era producto de su imaginación. “Valentina, no me hagas esto“, le pidió, momento en que la joven quiso asustarlo y lo salió persiguiendo por la casa, revelándose en Gran Hermano la verdad de las gemelas.

“¡Qué épica esta hue…!“, decía Diana Bolocco en el estudio, entre risas, mientras veía la reacción de los jugadores de la casa ante la situación con María Camila y Valentina Abello. Posteriormente se anunció que ambas abandonarán la casa en unos días más.