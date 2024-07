“Que todo este sacrificio mental…”: Michelle Carvalho revela su salario en Gran Hermano

29 de Julio de 2024

Michelle Carvalho es de las principales protagonistas de la segunda edición de Gran Hermano de CHV y la modelo brasileña tuvo una abierta conversación con Alexandra Méndez, más conocida como La Chama, sobre el salario que recibe por ser parte del reality.

“Yo estaba vendiendo un reels y dos stories por 3 mil dólares (casi 2.900.000 de pesos), y eso lo grabo en 20 minutos”, aseguró Carvalho, quien dio cuenta del dinero que recibía por sus redes sociales en poco tiempo.

Ante esto, Michelle Carvalho comparó estas cifras con lo que está ganando por ser parte de Gran Hermano, apuntando que “o sea, en 20 minutos yo hacía 3 mil dólares, y acá estoy ganando como 800 dólares el día ($760 mil)”.

Sin embargo, la brasileña – que ha protagonizado varias escenas polémicas, como su pelea con Yuyuniz Navas– cuestionó este dinero, planteando que son “24 horas de locura, de desgaste mental, por 800 dólares”.

Frente a esta situación, la modelo espera que su paso por Gran Hermano le siga entregando réditos económicos: “Que todo este sacrificio mental y desgaste emocional me traiga ese retorno, que cuando salga las agencias digan la quiero, o que las métricas de Instagram hayan volado. Porque salir mal parada, con mala fama, destruida y que no me contraten… ¡uh! Sería mi ruina”.