VIDEO – “Mitómanas”: La discusión a gritos entre Michelle Carvalho, Antonia Casanova y Yuyuniz Navas en Gran Hermano

27 de Julio de 2024

Todo se originó cuando Carvalho emplazó a la ahora instructora de yoga por las ocasiones en que se dedicó a hablar de Pedro Astorga a sus espaldas.

Compartir

Gran Hermano Chile vivió la madrugada de este sábado una dura discusión que terminó a los gritos e insultos entre Michelle Carvalho, Yuyuniz Navas y su hija Antonia Casanova.

Todo se originó cuando Carvalho emplazó a la ahora instructora de yoga por las ocasiones en que se dedicó a hablar de Pedro Astorga a sus espaldas. Ante esto, Yuyuniz Navas le precisó que ya conversó de la situación con Astorga.

Pero esto no calmó a la modelo brasileña, que ahora le consultó si “¿a la Karina le dijiste que la anduviste pelando la madrugada entera?”. Yuyuniz Navas, quien está en placa con Karina, Michelle, Patricio y Camila Andrade, le recordó que “escuché que ustedes la pelaron, yo no la pelé (…) está grabadito”.

Frente a estas palabras, Carvalho involucró a su hija Antonia Casanova, asegurando que “a mí tampoco me vengas a mentir en la cara, o sea, tal madre, tal hija, todas mitómanas. La hue… pela, pela, pela, pela y va allá, y habla todos los chismes para allá (…) Peló a la Daniela, votó por la Daniela, ‘ay es que me da pena que se vaya’, estas entera loca hue…”.

La discusión continuó en el sótano de la casa de Gran Hermano, donde Michelle Carvalho disparó contra la hija de Eli de Caso: “¿Te recuerdo tu pasado? ¿Quieres que te recuerde tus dichos polémicos y por qué estás acá y por qué estás entera funá?”.

En esos momentos apareció Antonia Casanova, quien salió en defensa de su madre: “Oye, ¿qué te pasa? Nunca me preguntaste directamente si te había votado. No me preguntaste, ¡no soy ninguna mosca muerta!”.