De la montaña al set: el estrecho vínculo tras La Sociedad de la Nieve entre Carlos Páez y Felipe Otaño

31 de Julio de 2024

Uno de los sobrevivientes y un actor de la película conversaron con EL DÍNAMO sobre su preparación, sus desafíos, su actual relación y el impacto que generó el filme.

La Sociedad de la Nieve se convirtió en una de las producciones más populares y exitosas que dejó el 2023, donde se narra la historia detrás del trágico accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la Cordillera de los Andes en 1972.

Un acontecimiento que traspasó fronteras y que el director español Juan Antonio Bayona quiso retransmitir en la pantalla con la ayuda de los propios sobrevivientes.

Un proceso que Carlos Páez y el actor Felipe Otaño compartieron con EL DÍNAMO, revelando cómo fue la preparación para la película, sus desafíos, su vínculo y el impacto que provocó en la audiencia a nivel mundial.

El antes de La Sociedad de la Nieve

El primer desafío que enfrentaron quienes participaron de La Sociedad de la Nieve fue la etapa de preparación de los personajes que se inició en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

“Primero, a todos los actores nos pusieron en contacto con nuestros sobrevivientes o con las familias de quienes fallecieron. Para que desde un principio estemos en contacto con lo que es la verdad de esta historia”, explicó Felipe Otaño, quien interpretó a Carlos Páez.

Un proceso de mucho diálogo, que el actor describió como sencillo gracias a la personalidad y cercanía de quien actualmente apoda como Carlitos.

Sin embargo, el joven actor argentino aclaró que no todo fue fácil, ya que ellos tenían un desafío diferente al de los demás. “Nuestro vínculo es de sobreviviente actor, pero él también actúo en la película y hace de su padre. Entonces, había que trabajar ese vínculo y además el de la paternidad”, sostuvo.

Una fuerte relación que traspasó lo laboral, ya que al día de hoy se contactan semanalmente por teléfono.

Los desafíos detrás de la interpretación

Si de retos se trata, tanto Carlos Páez como Felipe Otaño revelaron a EL DÍNAMO que debieron enfrentar distintos procesos dentro de sus papeles.

“Fue un proceso muy loco y bastante difícil, para la primera parte de la película subí 5 kilos y después terminé bajando 15, en un período de cuatro meses”, afirmó el intérprete.

Una etapa en la que no estuvo solo, ya que el resto de los actores que tomaron un rol como sobreviviente del accidente también debieron pasar por lo mismo. Esto, para transmitir en el filme el estado anímico y cansancio por el que pasaron los pasajeros del avión siniestrado.

Por su parte, el empresario y conferencista que interpretó a su padre debió caracterizarse, y no tuvo un proceso muy diferente.

“A mí me pasó al revés, yo tuve que bajar directamente 17 kilos y me tiñeron el pelo. O sea, yo me fui transformando para abajo, yo tenía que llegar a 49 años, que era la edad que tenía mi padre”, detalló Páez.

Momento en el que recalcó: “No soy actor, ni voy a ser actor, pero tenía un objetivo que era representar a mi padre, que con mucho orgullo lo hice y con mucho temor también”.

Felipe Otaño y Carlos Páez en una captura de La Sociedad de la Nieve (izquierda) y una fotografía del momento en que los rugbistas uruguayos fueron rescatados (derecha). CAPTURA / ARCHIVO.

De la montaña a la pantalla

Una vez terminadas las grabaciones fue el momento de ver La Sociedad de la Nieve en pantalla. Un filme, que Carlos Paéz catalogó como el mejor que se ha hecho sobre la tragedia a la que él sobrevivió.

Una decisión que el uruguayo de 70 años decidió aclarar: “Para mí un hecho fundamental es que el director (Juan Antonio Bayona), le dio voz a los que murieron también, que me parece que siempre fueron los sobrevivientes”.

“Otra de las cosas importantes para mí es que los 15 sobrevivientes que quedamos de los 16 todos estuvimos de acuerdo, aceptamos y entendimos que es la versión más real”, agregó el ex jugador de rugby.

Incluso, se atrevió a decir: “Creo que realmente fue una gran película, es más, se está hablando fuertemente sobre una versión extendida de la película, porque en las redes reclama por ella”.

Finalmente, Páez confesó: “Yo a la gente no es que les aconsejo que la vean, yo los obligo a que la vean. Porque es una película que habla de unidad, solidaridad, de amistad, habla de los grandes valores que hoy por hoy también se están perdiendo y me parece que nuestra historia de alguna manera enseña muchas cosas bonitas”.

Cariño del público y reconocimiento para La Sociedad de la Nieve

Pero La Sociedad de La Nieve no sólo se ganó el cariño de su audiencia, sino que también logró quedarse con más de 20 premios, dentro de los que se destacó por arrasar en 12 categorías de los premios Goya.

A esto, se suma su doble nominación al Oscar que puso en la vitrina mundial la historia que comenzó un 13 de octubre de 1972.

Este reconocimiento, Felipe Otaño lo calificó como “un mimo hacia tanto esfuerzo que hubo y para ellos también. Estar ahí es muy imponente, son unos premios de los que siempre se escucha, y de la nada que un trabajo en el que estuvimos esté ahí era muy imponente, y sentir esos reconocimientos es hermoso”.

Para cerrar, el actor recalcó “el fenómeno que generó en la gente, el amor que nos dan a todos en la calle es algo que es increíble. Nunca nos imaginamos recibir tanto cariño”.