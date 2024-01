La historia de Carlos Páez, el sobreviviente de la tragedia de Los Andes que interpreta a su padre en La Sociedad de la Nieve

14 de Enero de 2024

Carlos Páez debió bajar de peso y teñirse el pelo para parecerse a su papá.

Carlos Paéz, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes en 1972, interpretó a su padre en la película La Sociedad de la Nieve.

Aunque solo tiene tres escenas en la cinta, Carlitos, como le dicen sus amigos, se conmovió en gran parte del rodaje al tener que vivenciar e interpretar el rol que cumplió su progenitor, Carlos Páez Vilaró.

Carlos Páez padre, fue un pintor uruguayo y siempre tuvo la esperanza de encontrar con vida a su hijo. Debido a ello, fue uno de los líderes en la búsqueda de los jóvenes y además, sacó su libro Entre mi hijo y yo, la luna.

“Es una de las escenas que a mí me tocó grabar, fue durísima, porque no solo era meterme en la historia, también en la de mi padre”, dijo Carlos Paéz en una entrevista con Netflix. “Él fue una persona importante en esta historia, porque nunca claudicó en seguir buscando. Era un pintor muy famoso en Uruguay y me representó un enorme orgullo, pero fue muy duro para mí“, añadió.

Según reveló el sobreviviente de la tragedia, para poder interpretar a su padre, el director J.A. Bayona fue muy estricto durante la grabación, esto porque buscaba que Carlitos lograra dar con el mismo sentimiento que tuvo su padre cuando dio la lista de sobrevivientes para el mundo entero.

“Nombrarlos a cada uno me recordaba la historia de cada uno. No solo me metí en la historia de lleno, la escena se grabó como unas nueve veces. Fue conmovedor para mí, cuando me nombré a mí mismo y me conmovió ver al actor que me interpretó. Terminé llorando“, dijo.

Para lograr dar con las características físicas que tenía su padre en aquel entonces, Carlos Páez aseguró que debió bajar de peso y teñirse el pelo para parecerse a su papá, “y es curioso, porque con ese cambio de look me parezco mucho a él”, recordó.

“Él era un personaje importante, destacado en Uruguay y quería que su imagen quede como él. Fue emocionante. Todo lo que yo había hecho para encontrarme con mi familia, ellos también lo hicieron, pero del otro lado”, afirmó.

El 12 de octubre de 1972, un grupo de 45 pasajeros uruguayos abordó un avión con destino a Chile, pero el viaje tomó un giro inesperado, convirtiéndose en una de las historias de supervivencia más increíbles de la historia latinoamericana.

Es por ello, que Netflix decidió realizar esta increíble historia a la pantalla llamada LLa Sociedad de la Nieve.