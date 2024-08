Aerosmith se despide de los escenarios: “Una decisión desgarradora y difícil”

2 de Agosto de 2024

Las dolencias vocales de Steven Tyler, quien nunca se pudo recuperar de una lesión en su garganta, hicieron a la banda tomar la drástica decisión.

Aerosmith, una de las bandas más reconocidas de la historia del rock, anunció una dramática decisión: su retiro definitivo de los escenarios y los shows en vivo.

En una declaración pública, la banda estadounidense explicó su postura apuntando a la salud de Steven Tyler, vocalista y líder de Aerosmith, quien en septiembre del año pasado sufrió una grave lesión en sus cuerdas vocales.

“La voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Lleva meses trabajando sin descanso para que su voz vuelva a ser la que era antes de su lesión. Le hemos visto luchar a pesar de contar con el mejor equipo médico a su lado”, precisó la agrupación.

Sin embargo, a pesar de recibir toda la atención requerida, “no es posible una recuperación completa de su lesión vocal. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de las giras”.

Aerosmith recalcó que “agradecemos infinitamente a todos los que se animaron a salir a la carretera con nosotros por última vez. Agradecidos a nuestros expertos miembros, a nuestro increíble equipo y a los miles de talentos que han hecho posible nuestras históricas carreras. Un agradecimiento final a ustedes, los mejores fans del planeta Tierra. Pongan nuestra música a todo volumen, ahora y siempre. Sigan soñando. Han hecho realidad nuestros sueños”.

Luego que se conociera la lesión de Steven Tyler en 2023, la banda puntualizó que “además del daño en sus cuerdas vocales, se fracturó la laringe, lo que requiere cuidados continuos”.

Por su parte, el propio cantante precisó en aquel momento que “se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días”.

“Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darles la actuación que se merecen”, sentenció el cantante en septiembre del año pasado.