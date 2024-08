VIDEO – Fran Maira y Guarén revelan detalles de su distanciamiento y apuntaron a Pamela Díaz en ¿Ganar o Servir?

2 de Agosto de 2024

Las ex amigas aprovecharon de aclarar algunos temas, dentro de los que salieron a la luz incidentes con algunas figuras del espectáculo.

Luego varios días compartiendo en ¿Ganar o Servir?, finalmente Fran Maira y Guarén se dieron la oportunidad de hablar sus temas pendientes y entregaron detalles de algunas situaciones que fueron rompiendo su amistad.

En la extensa charla que fue parte del capítulo 75 del reality de Canal 13, ambas hablaron del inicio de su distanciamiento, que incluyeron situaciones con conocidos rostros del espectáculo, para terminar con lo que fue una aparente reconciliación.

Fran Maira y Guarén revelan detalles de su distanciamiento

En las imágenes que emitió Canal 13, se pudo ver que Fran Maira tomó la iniciativa y le pidió a Valentina Torres, más conocida como Guarén, que fueran a conversar sobre sus problemas.

Fue allí, que la ex Gran Hermano le recriminó su cambio de actitud luego de entrar a la televisión: “Cuando entraste a Tierra Brava estaba demasiado feliz por ti, te pensé mucho, por fin todo lo que conversamos se iba a lograr. Pero cuando saliste me sentí súper decepcionada, me dejaste de hablar, desapareciste. Todas las cosas que me dijiste fueron súper fuertes”.

Al escuchar esto, la pareja de Nicolás Solabarrieta no dudó en asumir su error y disculparse: “Te pido perdón de todo corazón por haberte dicho eso en ese momento. Me pasé tres mil pueblos, y nunca encontré el momento para hablarte. Por eso me escapé de la situación, porque no quería ver algo que no quería aceptar y sé que eso está mal”.

Tras escuchar sus palabras, la ex candidata a Miss Universo Chile aprovechó para recalcarle que “si hubiera sido al revés, yo jamás te habría dejado sola (…) Sentí que te olvidaste que yo soy la única que estuvo contigo cuando no tenías casa. Estabas priorizando a gente que no te conoce de verdad”.

Incidentes con conocidos rostros del espectáculo

Fue en ese momento que salió a la luz un encuentro entre Fran Maira y Pamela Díaz durante un evento, una situación en la que la joven acusó haberse sentido pasada a llevar.

“Hubo una humillación de ella en mi cara. No me conoce, no puedes juzgar a una persona que no me conoce, que no tenemos nada en común y que tiene 20 años más que yo. Está loca, nunca he hablado de ella”, sostuvo la también empresaria sobre La Fiera.

“Yo no estuve presente cuando pasó eso. Me escribiste después para contármelo, le pregunté a ella qué pasó, y me contestó: Ah, la w… que no entiende mis bromas’”, le respondió Guarén.

“No fue una broma y fue mala onda en mi cara. Igual a ella y a la otra mina me las paso por el c…, lo que me importa es tu reacción frente a esa situación. Porque si hubiera sido al revés yo soy capaz de matar a alguien por ti. Si hoy la Oriana te hace algo así a ti, la mando a la m…, no lo permitiría”, aseguró Maira, dolida, agregando una situación con Daniela Aránguiz.

La reconciliación entre Fran Maira y Guarén

Finalmente, Maira le explicó el daño que todo esto le provocó a su relación. “Por más que yo te ame, y seas el amor de mi vida, aquí se quebró algo. Siento que en una relación las cosas se cultivan y se nutren, y tú lo dejaste de lado. Para mí los códigos son súper claros, no puedo hacer como si nada haya pasado si hubo un daño. Me sentí abandonada en un mal momento, hubiera querido sentirme acompañada”, afirmó.

Los dichos de la integrante de Soberanos provocaron las lágrimas de Guarén, quien también aprovechó de sincerarse: “Realmente me duele. Por primera vez me equivoqué en algo contigo y eso destruyó algo que me duele demasiado. Y yo siempre te voy a defender, porque he matado gente por ti en silencio, sin decirlo, tenlo claro”, le aseguró a Fran.

Momentos más tarde, se mostró a ambas conmovidas abrazándose y cerrando el tema, abriéndose a la posibilidad de recuperar su amistad.