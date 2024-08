VIDEO – Con más del 70% de los votos: quién es la tercera eliminada de Gran Hermano 2

5 de Agosto de 2024

La ahora ex jugadora reconoció que de no haber sido eliminada por el público, habría renunciado.

Gran Hermano vio partir de su casa a la tercera participante eliminada la noche de este domingo, luego de obtener más de un 70% de los votos del público.

Hasta esta jornada de eliminación llegaron en placa Chama, Manuel, Patricio, Yuyuniz y Camila, quienes debieron esperar a la decisión del público para saber si continuaban una semana más en competencia.

Los primeros en salvarse de esta decisiva instancia fueron Camila, Manuel y Chama; por lo que el nuevo eliminado del reality show de Chilevisión quedaría entre Esteffan y Navas.

En una tensa jornada donde se dividió aún más la casa entre el grupo de los Mata Fama y el Team Black, finalmente Yuyuniz se convirtió en la tercera eliminada de Gran Hermano con un 75,67%. El anuncio fue celebrado, principalmente, por Michelle, quien ya había tenido conflictos con la ex actriz.

Pese a tener que abandonar “la casa más famosa del mundo”, Navas se declaró “muy contenta” porque “esto está siendo muy desagradable. No estoy acostumbrada a esta locura y esta agresividad. Me parece realmente impactante lo que he podido ver y escuchar acá”.

“Siento mucho dejar a la Antonia -su hija- en este ambiente, con este tipo de personas que es realmente impresionante”, dijo, de forma irónica. A pesar de esto, insistió en que se va “muy contenta” y que “me hubiera gustado renunciar”.

Consultada al respecto por esto último, Navas precisó que de no haber sido eliminada por el público habría presentado su renuncia al reality show.