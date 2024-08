VIDEOS – “No supieron valorar al mejor”: así fue la conflictiva salida de Sebastián Ramírez de Gran Hermano

1 de Agosto de 2024

El polémico chico reality decidió dejar "la casa más famosa del mundo" tras protagonizar varios conflictos.

Durante la tarde de este miércoles se confirmó que Sebastián Ramírez decidió presentar su renuncia a Gran Hermano. Su salida ocurre luego de que el polémico chico reality protagonizara fuertes conflictos con sus compañeros, como Yuhui y Manuel.

Si bien no se entregaron los motivos de su salida de “la casa más famosa del mundo”, durante la emisión prime se mostraron las imágenes. Ahí, Ramírez acudió al confesionario para solicitar su salida y aunque se la aceptaron, la voz en off lo invitó a reflexionar, algo a lo que se negó.

“¡Chao, hue… fomes!“, gritó, una vez que salió del confesionario para comenzar a preparar sus cosas. “No tienen ni un brillo”, agregó, para luego comenzar a despedirse de sus compañeros en el sótano, asegurando que “no me supieron valorar” y que “no supieron valorar al mejor“.

Pero no se detuvo, porque luego miró a una cámara y dijo: “Aprendan hue… fomes (…) Me encapsularon, soy de otro planeta, nadie me entiende, dale color, sácame de acá”.

Una vez que recogió sus cosas, tomó una botella, la llenó de agua y la lanzó a la cama de Manuel a modo de venganza por la fuerte pelea que habían tenido. Posteriormente, a la espera de que le abrieran la puerta, continuó atacando a Napoli.

“No tení una pizca de vivo, italiano al peo. No tení sangre italiana”, le dijo Sebastián a la espera de salir de la casa de Gran Hermano. “Te raspo la cara, te tuerzo. Te hago un par de llaves y cagai (sic)”, le advirtió.