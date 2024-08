Gonzalo Valenzuela entrega nuevos detalles tras ser drogado: “Podría haber ido a cualquier parte sin voluntad”

6 de Agosto de 2024

El actor desconoce que sustancia le dieron, pero que comenzó a sentir angustia, apuntando que "yo creo que claramente es como si no tuviera serotonina en el cuerpo".

Gonzalo Valenzuela entregó nuevos detalles de la estafa que sufrió a manos de un supuesto conductor de aplicación la semana pasada, quien lo habría drogado para poder robarle su tarjeta de crédito.

En entrevista con el matinal Tu Día, el actor explicó que “fuimos a comer a un lugar y después nos pasamos a otro local de ahí mismo, en Vitacura. Nos encontramos con mucha gente. Ahí me tomé un trago y comencé a tener conductas medias extrañas”.

Ante esto, decidió volver a su hogar y cuando se encontraba en la vía pública se le acercó un automóvil que se ofreció para llevarlo a su domicilio.

“Pasa un auto y me dice ¿necesitas un Uber?. Yo estaba sin teléfono porque la Kika (Silva) se había ido recién con mi teléfono sin querer”, detalló.

Tras subirse al vehículo, el conductor le ofreció agua y Gonzalo Valenzuela apuntó que luego de beber “no me acuerdo de nada más, hasta que llegué a mi casa, no sé cómo llegué a mi casa”.

“Lo angustiante es pensar en lo que podría llegar a pasar, lo que me podría haber pasado o lo que le puede pasar a cualquier persona, sobre todo a mujeres, jóvenes y niños. Es un estado muy extraño, podría haber ido a cualquier parte, sin voluntad, sin mucha conciencia”, aseveró.

Gonzalo Valenzuela recalcó que “tengo 46 años, sé cuidarme, toda mi vida he tomado precauciones; nunca me había pasado algo así. No confío en nadie que me pida mi tarjeta y tampoco estaba en un estado en el que me fuera cayendo al lado. No me preocupé de mí mismo porque no me sentía mal, solo no me acordaba de nada”.