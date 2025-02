VIDEO – “Ella está a full”: actualizan estado de Pamela Díaz tras sufrir problema de salud en vivo

13 de Febrero de 2025

La tarde de este jueves, la animadora tuvo que abandonar ¡Hay Que Decirlo! debido a una extraña sensación que tenía en su boca y que ya llevaba dos días.

Durante la mañana de este jueves 13 de febrero, Andrés Caniulef entregó una actualización del estado de Pamela Díaz luego de sufrir un problema de salud en plena emisión del ¡Hay Que Decirlo!

Fue en vivo y en directo cuando la animadora explicó que llevaba un par de días sintiendo “algo raro”, sobre todo en su boca. “Le dije a la Vero que me pasaba algo raro, que cuando hablo se me va la boca para el lado, pero me agarra un poco acá -señalando su pómulo- y cuando leí la mención se me dobló la lengua”, contó.

Minutos más tarde, Díaz ya no estaba en pantalla, por lo que Ignacio Gutiérrez explicó a la audiencia que “Pamela acaba de ir a un centro asistencial porque durante el programa manifestó un problema de salud y evidentemente tiene la cara algo chueca (…) Le mandamos toda la energía a Pamela Díaz, que se retiró del estudio”.

Finalmente, en Tu Día, Andrés Caniulef actualizó el estado de Pamela Díaz y reveló que ella “estaba súper tranquila, la Vero era la que estaba preocupada y la llevaron a la clínica. Ahí tuvo una larga tanda de exámenes, no tuvimos resultados pronto y tengo entendido que esto fue cerca de la medianoche donde ahí hubo un diagnóstico más claro, que es una parálisis facial“.

“Ella estaba en un viaje y al llegar al aeropuerto (en Chile), notó una situación rara y también ella lo dijo en ese momento porque cuando lo empezamos a conversar en serio, hablamos de la posibilidad que podía ser estrés, y ella dice que sí, que efectivamente puede ser el estrés el que le está pasando la cuenta”, agregó.

Sobre esto último, el periodista indicó que “ella está a full, pero también creo que a todos la vida nos ha enseñado que al cuerpo hay que hacerle caso y escuchar (…) ella estaba resfriada, todos estos síntomas tiene que ver con el cansancio, las defensas empiezan a bajar, tiene que ver con el cuerpo te está advirtiendo de cosas y hay que detenerse“.

Por último, Caniulef reiteró que el diagnóstico que recibió Pamela Díaz fue “una parálisis facial leve provocada por estrés y tiene al menos 10 días de observación para saber como va su gesticulación y tiene dos días de licencia”.