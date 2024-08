Daniella Campos es condenada por injurias tras acusar a ex pareja de violencia intrafamiliar

9 de Agosto de 2024

Ante estas palabras, Esteban Caldentey se querelló en contra de Daniella Campos por injurias, mientras que la Justicia desestimó que la ahora panelista de TV haya sufrido maltrato.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Daniella Campos por injurias en contra de su ex marido Esteban Caldentey, a quien acusó de violencia intrafamiliar en una entrevista televisiva.

En declaración a Podemos Hablar, la ex modelo sostuvo que su relación con Caldentey llegó a su fin “por un tema de violencia intrafamiliar que fue muy difícil para mí aceptarlo. Fue muy difícil para mí entenderlo. De hecho fue una psicóloga que me hizo entender lo que yo estaba viviendo, porque uno se empieza como anular en el tiempo y finalmente no entiende lo que le está pasando o no es capaz de darse cuenta y a raíz de ese proceso psicológico, yo entendí lo que me estaba sucediendo”.

El fallo consigna que los testimonios recopilados “han dado cuenta al tribunal de una relación de pareja, al alero de un contrato de matrimonio, altamente descompuesta, sin capacidad de diálogo, donde la querellada -según los múltiples relatos escuchados- tiene dificultades para sobrellevar opiniones, hechos o circunstancias que no le agradan o que en algo afecten sus decisiones por más intrascendentes que éstas puedan ser. Con base en las testimoniales, se puede establecer que la querellada tenía en la relación familiar, al menos, dificultad para lidiar con dichos o hechos que percibía como diversos o agresivos, desplegando -en esos momentos- maniobras verbales o corporales de defensa y ataque”.

Para el tribunal, las pruebas mostraron que Campos tiene “una personalidad altamente variable, inestable, pudiendo en poco tiempo fluctuar de estado de buen humor a la ira”.

Es por esto que el Cuarto Juzgado de Garantía la condenó a 30 días de prisión y a una multa de un tercio de Unidad Tributaria Mensual por el delito consumado de injurias.

Ante esto, el abogado de la parte querellante, Claudio González, declaró a T13 que “nos sentimos muy conformes con el resultado del juicio, por cuanto se ha dado por establecido que el señor Caldentey nunca ha ejercido violencia física, psicológica, económica o de otra índole en contra de la señora Campos, lo que de alguna manera sirve para mejorar su honra e imagen pública tan dañada por estos dichos injuriosos”.