Daniella Campos desmiente denuncia de violencia intrafamiliar de su ex pareja: “No hubo contacto físico ni personal”

28 de Enero de 2023

La ex modelo Daniella Campos salió a entregar su versión de los hechos luego que fuera detenida dos veces en El Tabo, la primera por una denuncia de violencia intrafamiliar presentada por su ex pareja y posteriormente por violación de morada.

La otrora figura de la farándula nacional se valió de las redes sociales para explicar que “desmiento absolutamente haber vivido una situación de violencia intrafamiliar” con Carlos Lara Díaz, asegurando que “no estuvimos juntos. No hubo contacto físico ni personal. Estuve durante todo el día en la playa sola con mi hija”.

“Efectivamente concurrí al CESFAM de la comuna del Tabo, pero lo hice debido a que el procedimiento nacido de una denuncia en mi contra, así lo exigía. Tal denuncia, sus causas y pruebas, las tendrá que aclarar el denunciante donde y cuando corresponda”, agregó la ex Miss Chile.

Daniella Campos aprovechó de aclarar que “no he sido sometida a ningún tipo de examen toxicológico ni alcoholemia en el CESFAM de la comuna de El Tabo, ni en ningún otro establecimiento de salud de dicha comuna. Las versiones que afirman que me encontraba intoxicada o bajo un estado de intemperancia, no se basan en verdad alguna”.

En cuanto a la denuncia de violación de morada, Campos sostuvo que concurrió a la vivienda de su ex pareja, ya que en dicho lugar tenía sus pertenencias y las de su hija, pero Lara Díaz no se lo habría permitido y llamó a Carabineros, siendo detenida y posteriormente dejada en libertad.

“Por último, quisiera señalar que este asunto será tratado de aquí en adelante por los profesionales que me asesoran y en las instancias debidas. Sólo recordar que las denuncias falsas son un delito en este país”, sentenció.