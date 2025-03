VIDEO – Denisse Campos confirmó querella por injurias contra su gemela Daniella: la presentará este lunes

16 de Marzo de 2025

De acuerdo con lo adelantado por Denisse Campos, la querella contra su hermana Daniella será por el delito de injurias.

Este lunes se vivirá un nuevo capítulo en la disputa entre las hermanas Campos, cuando Denisse presente una querella por el delito de injurias contra su gemela Daniella, de acuerdo a lo que confirmó en el programa Only Fama, de Mega.

Pese a que ya había trascendido la información sobre la acción judicial que emprendería Denisse, fue ella misma la que se encargó de ratificar que efectivamente en horas de este lunes 17 de marzo interpondrá una querella contra su gemela.

De acuerdo con lo que le manifestó la ex modelo a José Antonio Neme, la acción judicial “está lista” y sólo faltaba la llegada de su abogado desde el extranjero, la que estaba prevista para hoy domingo.

Según aseveró Denisse, el hecho que la decidió a presentar la querella fueron las declaraciones que Daniella emitió en el mismo programa de Mega, donde la calificó de “drogadicta”.

“He perdido dos trabajos que están presentados dentro de la querella“, le dijo a Neme, y confirmó que debido a ello “estamos pidiendo indemnización“.

“Yo estuve en un reality en este mismo canal, donde te hacen exámenes de sangre“, argumentó para descartar que consumiera sustancias ilícitas.

En la oportunidad reconoció que “el bolsillo me duele”, pero manifestó que aquello se debe a que “no le quité la casa a mi marido, no vivo en Chicureo“.

Denisse recordó que la disputa con su gemela se inició hace mucho tiempo y que Daniella “lleva años tratando de decir que soy drogadicta. Ella dijo que sufría de delirios“, aseveró.

“Desde que éramos pequeñas, ella me decía cosas como no quiero ser gemela, no quiero parecerme a ti“, dando cuenta del tiempo transcurrido desde que comenzó el distanciamiento.

“Me crié en otros colegios, ella tiene otra educación. Jamás hubo una cercanía“, complementó Denisse Campos en su diálogo con Neme.

El motivo por el que Denisse Campos presentará la querella contra su gemela Daniella

Según afirmó, considera necesario presentar la querella debido a que su hermana no mide las consecuencias de sus palabras.

Además, tuvo duras palabras hacia Daniella y aseveró que “es una mujer pérfida, mala, envidiosa, aprovecha el tema de ser compañera de periodismo de muchos que están acá. La Daniella lo que quiere es sacarme de un camino que ni siquiera estoy“.

“Yo no estoy herida con ella, lo único que quiero es que se vaya de mi vida“, finalizó sus declaraciones Denisse Campos.