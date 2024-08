VIDEO – “No me interesa”: el tenso reencuentro entre Chama y Angélica Sepúlveda en Gran Hermano

12 de Agosto de 2024

Ambas participantes se conocían de Tierra Brava y sus diferencias quedaron expuestas a los pocos minutos del ingreso de la Fierecilla de Yungay.

La llegada de Angélica Sepúlveda a la casa de Gran Hermano no pasó desapercibida, y su ingreso trajo consigo un tenso reencuentro con Alexandra Méndez, más conocida como Chama.

Ambas participantes estuvieron juntas en Tierra Brava de Canal 13, un reality en el que la llamada Fierecilla de Yungay no se fue en buenos términos. Aunque su conflicto inicialmente no fue con la venezolana, la recién llegada dejó en claro que no le interesa crear un vínculo con ella.

El tenso encuentro entre Chama y Angélica Sepúlveda en Gran Hermano

Luego de la eliminación de Diego Bazáes, se pudo ver el esperado ingreso de Angélica Sepúlveda a “la casa más famosa del mundo”. Momentos más tarde, la animadora Diana Bolocco entró en vivo a hablar con los participantes, instancia en la que no dudó en preguntarle por su tenso encuentro con Chama.

“Yo entiendo sus molestias, yo salí del otro reality y también me hicieron daño algunas personas. Sin embargo, yo no voy a lapidar, porque yo no sé qué pudieron haber dicho esas personas en lo interno”, expuso Méndez, explicando que ella vio el conflicto que tuvo por televisión.

En esa mima línea, Chama manifestó: “Ni si quiera estuve cuando te sacaron la maleta ni nada, porque tú sabes que yo tenía otro problema aparte. Creo que fui la única que no me reí del tema y nunca me reí de los problemas que ella tuvo”.

“Yo no la conozco al 100% y no la voy a tachar por las cosas que me han dicho de ella, prefiero conocerla”, agregó. Sin embargo, acusó que en su llegada tuvo una mala actitud. “Me parece que su trato a mí fue de cero educación”, recalcó.

En respuesta a esto, Angélica Sepúlveda le lanzó sin temor: “Puedo decir que a mí no me interesa ser amiga de ella, no me interesa tener ningún lazo, ni conocerla”.

Fue allí que la nueva concursante criticó a la venezolana. “Habla de educación, de doble moral y yo creo que de todas las que hay acá, la que tiene más doble moral es ella”, dijo.

Finalmente, la Fierecilla aclaró que su actitud con Chama se debe a situaciones que vio antes de ingresar a Gran Hermano y no del reality anterior. “Con lo que he visto no me interesa ni siquiera conversar”, dijo Sepúlveda para cerrar.