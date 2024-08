Del beso a una mujer a las calugas de Vodanovic: las siete frases que dejó la entrevista de Pamela Díaz a Evelyn Matthei

19 de Agosto de 2024

Evelyn Matthei respondió todas las preguntas que le hizo Pamela Díaz en una nueva edición del programa Sin Editar, que se transmite a través de YouTube.

Varias frases “para el bronce” dejó la distentida entrevista que Pamela Díaz le realizó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en una nueva edición del programa Sin Editar, que La Fiera publica en su canal de YouTube.

La más probable carta presidencial de Chile Vamos se mostró relajada y respondió todas las preguntas de la anfitriona, que optó por abordar más temas de carácter personal que materias políticas.

Así, por ejemplo, Pamela Díaz le preguntó a Evelyn Matthei si alguna vez había besado a una mujer, a los que la alcaldesa respondió que no, “pero mira”, le dijo, y se le acercó para darle un beso en la mejilla.

En la misma línea, La Fiera le preguntó: “¿Tendrías alguna relación abierta? No creo que le dirías hoy día a tu marido que tengan una relación abierta…“, a lo que Matthei, que lleva más de 47 años casada, contestó entre risas: “¿Y con quién a estas alturas?”.

Lo que más le gusta a Evelyn Matthei

Cuando Díaz le preguntó “¿qué es lo que más te gusta de ti?”, Matthei respondió que “soy apasionada”, y cuando la conductora le consultó si le gustaba “andar arreglada”, la alcaldesa de Providencia no dudó en contestar que “me gusta andar arreglada. Trato de verme lo mejor posible“.

“Físicamente, yo encuentro que soy como agraciadita. No soy nada de linda, pero…“, estaba comentando Matthei, cuando Díaz la interrumpió para decirle: “¡Tan humilde, por favor!”.

“Es que tú hubieras visto las compañeras que yo tenía en el Colegio Alemán…“, respóndió la entrevistada entre risas.

Ante otra pregunta de La Fiera, Evelyn Matthei admitió que una vez se puso bótox, pero “no me encantó. Esa cosa que una no puede cerrar ni los ojos“, bromeó sobre el tema.

Además, en medio del distendido ambiente que se fue dando en la conversación, en cierto momento Pamela Díaz le consultó a la alcaldesa su opinión sobre el sexo, a lo que ella respondió que es “lo mejor que hay”.

En otro momento del programa, Pamela Díaz le preguntó a Evelyn Matthei por una serie de personajes de la política nacional y pidió que le diera su opinión de ellos con una frase.

De José Antonio Kast, dijo que era “serio”; de Rodolfo Carter aseguró que era “un buen alcalde”; sobre Cathy Barriga solo dijo “paso”; en cuanto al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, aseveró que “tiene calugas, es muy simpático”, mientras que de Joaquín Lavín dijo que es “un gran amigo”.