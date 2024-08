FOTOS – Todas las veces que los hermanos Gallagher intentaron volver a reunirse

27 de Agosto de 2024

Los conocidos integrantes de Oasis tuvieron un fuerte conflicto que determinó la separación de la banda en 2011.

La banda británica Oasis, liderada por los hermanos Gallagher, sorprendió confirmando su regreso a los escenarios con una gira en 2025. A raíz de esto, te recordamos todas las veces que ambos no lograron concretar esta esperada reunión.

Esta importante noticia llega 15 años después de la última presentación del grupo, luego que Noel y Liam tuvieran un altercado a golpes en París, justo antes de un concierto. Esta situación provocó que el primero tomara la decisión de abandonar la agrupación para alejarse de su hermano.

Sin embargo, todo apunta a que los artistas lograron conciliar sus diferencias y actualmente se encuentran trabajando para volver a reencontrase con sus fanáticos.

Todas las veces que los hermanos Gallagher se habían negado a reunirse

2011

Dos años después del último espectáculo de Oasis, Liam Gallagher, en una entrevista con Rolling Stone, reveló que estaría dispuesto a reconciliarse con Noel por el 20° aniversario del disco (What’s The Story) Morning Glory.

“Podríamos hacer una gira y tocar el álbum completo por el 20º aniversario”, confesó el cantante británico.

Más tarde, mencionó que “en 2015, si podemos dejar de lado nuestras diferencias, podríamos hacer una gira y tocar el álbum completo por el 20º aniversario”. Además, el artista afirmó que “yo estaría dispuesto si se hace en nuestros términos. Tiene que haber respeto mutuo”.

Ese mismo año, Noel sostuvo al mismo medio que “la idea de una reunión hace a Liam vomitar” y que “jamás sucedería”. Allí, sostuvo que le parecía una lástima que canciones como Champagne Supernova, Rock and Roll Star o The Importance of Being Idle no volvieran a sonar en un estadio.

2017

Tiempo después, en un episodio del podcast Music Now de Rolling Stone, Liam Gallagher expuso que la reunión de la agrupación estaba destinada a suceder eventualmente, afirmando que Noel también lo quería.

“Preferiría estar hablando de un álbum de Oasis en lugar de un álbum en solitario de Liam. Y sé que Noel Gallagher también. Somos mejores juntos”, declaró.

2018

Nueve años después del quiebre de Oasis, Liam Gallagher se manifestó a través de la plataforma que en ese entonces se llamaba Twitter.

“¡Tierra a Noel, escucha! Me enteré que estás haciendo conciertos en los que la gente no puede beber alcohol; ahora eso es lo más BeZarist (extraño) que has hecho hasta ahora”, escribió.

Por último, le entregó otro mensaje a su hermano: “Te perdono, hay que ponernos a trabajar para reunir de nuevo al GRAN O (Oasis) y dejemos de hacernos tontos; los tragos van por mi cuenta. LG x”.

2020

Otra instancia que en la que se especuló de una posible reunión, fue en medio del confinamiento por la pandemia COVID-19. Esto, ya que Liam en sus redes sociales aseguró que quería unificar a la banda para recaudar dinero.

“Una vez que esto se solucione, necesitamos reunir a Oasis para un concierto de caridad. Vamos, Noel, luego podemos volver a nuestras increíbles carreras en solitario LG”, decía su post en X.

2023

Por último, el año pasado los rumores se hicieron cada vez más fuertes, y todo se intensificó gracias a unas declaraciones que Noel Gallagher hizo en enero en una conversación en BBC Radio Manchester.

“Nunca digas nunca. Implicaría un conjunto extraordinario de circunstancias. Eso no significa que esas circunstancias nunca puedan llegar a ocurrir”, sostuvo el músico.

Mientras que, Liam desató gran emoción luego de responder el comentario de un fan en redes sociales que preguntaba por las posibilidades de un reencuentro. “Va a suceder”, le respondió.