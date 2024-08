VIDEO – Todos los detalles de la polémica pelea entre Pamela Díaz y Oriana en ¿Ganar o Servir?

29 de Agosto de 2024

Anoche se emitió la discusión que protagonizaron las polémicas participantes del reality show, lo que llevó a que la española se retirara molesta.

Después de semanas de espera, la noche de este miércoles se emitió por completo la polémica pelea entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli en ¿Ganar o Servir?

El enfrentamiento entre ambas se inició cuando La Fiera comentó que durante la noche tuvo que interrumpir a la española con Facundo, quienes tuvieron una noche de pasión tan bulliciosa que los escuchó toda la casona.

“Es una falta de respeto. Como nadie lo dice, sorry, yo les dije, porque ya me aburría. Para mí no es gracioso, eso no se hace. Así que apenas llegue a la mesa y esté todo servido, va a ser la primera pelea”, manifestó la comunicadora.

Posteriormente, Marzoli se dio cuenta que un parapente motorizado pasó por el cielo con un mensaje para ella, por lo que le agradeció a sus fanáticos gritándoles “¡Gracias!“. Al no detenerse, Amanda le encargó a Díaz que silenciara a su sirvienta. Pero como era de esperar, la ex pareja de Luis Mateucci no le hizo caso.

En un tenso momento, Oriana le siguió gritando “Gracias” en la cara a Pamela Díaz, y ésta le gritó de vuelta “De nada”, asustando a la española.

Lejos de detenerse, la española comenzó a burlarse refugiándose tras Facundo y diciendo: “¡Qué monstruo! ¡Ahora le tengo miedo!”. En tanto, Amanda encaró a la influencer por su manera de enfrentar a su rival.

“Yo hace 12 años era como ella, gritona y maleducada, pero siento que evolucioné”, le explicó Pamela a la institutriz, aclarando que tuvo que ponerse al nivel de la española “porque es la única forma de entenderse con ella”.

Griterío

Más tarde, en la mesa de los sirvientes volvieron a comentar los ruidos que realizaron Facundo y Oriana durante la noche, oportunidad en la que Faloon encaró al argentino, asegurándole que había cometido una “falta de respeto”.

Pamela Díaz se sumó a la conversación y le dijo al participante que “a mí no me educaron así, en una casa vas a respetar a los demás. Es una cosa de decencia, y si no te gusta, para la otra voy a subir y te voy a hacer gritar yo“.

González, lejos de tomarla en serio, bromeó invitándola a un trío con Oriana, provocando la molestia de La Fiera. “Yo no hablo por hablar, te hablo en serio. Conmigo no te metas porque tengo muchas cosas que hablar“, le advirtió.

Oriana, quien dormía, escuchó la conversación y salió a ver qué pasaba, lanzando un irónico comentario. “Sonó a despecho“, comentó y Pamela, quien la oyó desde afuera, contestó para sí: “¿Despechada? Ella se come mis babas. No me voy a pelear por ese pelmazo”.

En tanto, Faloon aprovechó de reprochar a la española por lo ocurrido durante la noche, pero esta última dejó en claro que “lo voy a hacer todos los días. Tenéis dos opciones, o se ponen los dedos en los oídos o salen a dar un paseo“.

Fue en ese momento que Pamela Díaz encaró directamente a Oriana en ¿Ganar o Servir?: “Hazlo de nuevo y vas a ver que vas a gritar más fuerte. Eres una chihuahua“, lanzó. Pero Marzoli, fiel a su estilo, solo se burló de la situación. “¡Hashtag disfrutona! ¡Que me lleven a la cárcel y después al infierno!”, continuó gritando, y siguió a Díaz para hacerlo a su lado. Entonces La Fiera se puso de pie y se puso delante de Oriana para hacerla retroceder.

“¿Por qué me empujas? Deja de empujarme ¿Qué haces? No me des de barrigazos que me vas a desaparecer”, le dijo la española, quien además se burló del apodo de la comunicadora. Seguido a eso, le fue a gritar a la mesa y en su cara.

Esto provocó que Pamela Díaz se pusiera de pie y le contestara gritando en la cara de la española. Ésta, molesta, se fue de la escena.