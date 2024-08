VIDEO – “Pedazo de desleal”: el quiebre entre Oriana y Fran Maira en ¿Ganar o Servir?

28 de Agosto de 2024

Las participantes que parecían inseparables, vivirán un punto de quiebre en su amistad que, al parecer, no tiene vuelta atrás.

En el capítulo de este miércoles de ¿Ganar o Servir? veremos el quiebre que vivirán Oriana Marzoli y Fran Maira, a raíz de la cercanía que generó esta última con Pamela Díaz.

Si bien en un principio La Fiera reconoció que no quiso ser amiga de la ex Gran Hermano cuando se conocieron en una fiesta, en la casona ambas conversaron esta situación y dejaron sus diferencias atrás. No así la española, quien ha protagonizado más de una discusión con ella.

Es así como en el avance vemos cómo Marzoli le comenta una situación a Maira sobre Díaz, pero esta última decide que “no me voy a meter“.

“No, porque ahora es tu amiga“, le responde la polémica chica reality. “Que no se te olvide la humillación que te hizo porque parece que tienes memoria a corto plazo”, le recordó.

Pese a que Fran Maira le aseguró que “eso ya lo hablé con ella”, Oriana Marzoli le dejó en claro que “somos demasiado diferentes“.

Posteriormente, la española le comentó a Luis Mateucci lo ocurrido. “Somos muy diferentes, aquí se acabó mi amistado con ella. Se acabó. Pedazo de desleal, chao, atrás, te quiero lejos. No me interesas una mier…“, expresó mientras caminaba con su ex pareja.

“Lo mismo que te hizo tu amiga afuera, cuando te dejó de lado, es lo mismo que estás haciendo. Lo mismo que criticaste tú, por la misma tipa. Karma existe, querida, karma existe. Y te lo vas a volver a comer, te lo van a volver a hacer”, agregó.