VIDEOS – ¿Pedro fue influenciado por Michelle?: los participantes que se salvaron de la placa de Gran Hermano

30 de Agosto de 2024

El líder de la semana eligió a uno, mientras que el ganador de la prueba de salvación aseguró una semana más en competencia.

Compartir

Durante el episodio de este jueves de Gran Hermano, dos participantes se salvaron de la placa de eliminación y aseguraron una semana más en la competencia.

Luego de la noche de nominación del miércoles, quienes se encontraban en esta condición eran Angélica, Camila Andrade, Camila Power, Íñigo y Felipe.

Primero vino el turno de Pedro, el líder de la semana, quien debía rescatar a uno de sus compañeros. Su decisión era observada de cerca por Michelle, quien anteriormente le había pedido que no sacara a Camila Power.

Tras entregar sus motivos, mantuvo en la placa a Angélica, Íñigo y Felipe. Para el final dejó a las dos Camilas, manteniendo la expectación. “Primero quiero dejar un poco en claro que no me gusta influenciarme por cosas externas, cosas que me digan. De hecho, como que traten de condicionar decisiones mías, no me gusta para nada”, dijo de entrada.

“Sí escucho a las personas que estimo acá adentro, escuchar lo que piensan… No tengo ningún problema”, agregó. Seguido a eso, aseguró que la decisión que tomó fue fácil.

“Me cae bien, siento que puedo conversar con ella de una forma muy natural. Siento que es como lo justo y necesario y para mí eso es demasiado agradable”.

Por estos motivos, Pedro decidió salvar a Camila Andrade. “Siempre es una sorpresa, Pedro es bastante hermético”, y aunque muchos se lo adelantaron, no quiso creer que iba a optar por ella hasta que ocurriera.

Prueba de salvación

Posteriormente, se llevó a cabo la prueba de salvación que estuvo enfocada en la resistencia, donde los cinco jugadores debían sostenerse colgando en una cuerda. Los primeros en abandonar fueron los hombres, dejando sola a Power y Sepúlveda.

Sin embargo, la Fierecilla de Yungay mantuvo un estado meditativo, mientras la joven influencer batallaba por no soltar la cuerda… Hasta que no soportó más. De esta forma, Angélica fue la segunda en salvarse y continuar en la casa.

Con todo esto, Angélica y Camila Andrade fueron las participantes que se salvaron de la placa de Gran Hermano, mientras que este domingo conoceremos al séptimo eliminado entre Camila Power, Íñigo y Felipe.