VIDEO – “Te vas a ir cag…”: la intensa pelea entre Íñigo y Patricio en Gran Hermano

16 de Agosto de 2024

El enfrentamiento se originó por distintas situaciones, y ambos se lanzaron fuertes frases catalogando al otro de “cagón” y “traidor”.

El último capítulo de Gran Hermano tuvo como protagonistas de una acalorada pelea a Íñigo López y Patricio Esteffan, quienes aprovecharon de decirse de todo luego de tener varios roces en “la casa más famosa del mundo”.

Este intenso cruce se originó luego de surgieran algunas acusaciones de robos de comida entre los jugadores en el encierro, una situación que provocó que ambos participantes finalmente tuvieran un cara a cara.

La acalorada pelea entre Íñigo y Patricio en Gran Hermano

La fuerte discusión entre Íñigo y Pato comenzó en el patio de la casa, cuando este último fue a encararlo por acusarlo de sacar comida del sótano.

“Córtala de andar culpando para todas partes, yo no he robado nada”, se le acercó diciendo el jugador.

“Estabas mirando ahí cama por cama”, le dijo el joven, agregando que lo consideraba un “cagón” por una reciente actividad de inmunidad donde le pidió a Miguel que sacara la foto de Camila Power.

“¿Por qué cagón? ¿Querí que te diga todo lo que pienso? (…) Yo lo hice por Yuhui. Uno, no sé qué estás hablando, y dos, la Power me cae como el p…”, le respondió el empresario, aumentando la tensión.

Fue allí, que Esteffan afirmó: “Te voy a mandar a la casa a vo’ y a la Power. Corta te la digo. Estás haciendo puro show para quedarte, vas a ir placa y te vas a ir cagando compadre”.

Por su parte, Íñigo le recordó en varias ocasiones que no sacó la foto de Camila, hecho que le habría dado la posibilidad de ponerla en riesgo de irse.

En ese momento, Pato le manifestó que lo vio robando y que pese a todo se quedó callado. “Yo no voy a andar buscando conflicto, y menos conflictos ordinarios. Yo te vi de espaldas metido en el refrigerador metiéndote cosas”, sostuvo.

“Saqué un jamón”, le confesó el futbolista, agregando que “si no erí cagón entonces no te sientas identificado. Desde aquí barrera y chao”.

Fue allí, que el participante de 42 años le manifestó tajante: “Obvio. Tú me dijiste vamos a salir con Patito, compadre yo no voy a salir contigo a ninguna parte, yo nunca te he considerado en nada que te quede clarito”.

“Ya Pato, anda a chuparle las patas a la Michelle mejor”, le dijo el actual nominado, cerrando la conversación.