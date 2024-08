VIDEOS – Pamela Díaz anuncia querella contra Oriana tras conflicto en ¿Ganar o Servir?

30 de Agosto de 2024

La conductora de Canal 13 afirmó haber hablado con algunos ex participantes del reality para que sean sus testigos.

Pamela Díaz anunció que presentará una querella en contra de Oriana Marzoli luego que la participante la acusara de usar un cuchillo para amenazarla durante la pelea que tuvieron en ¿Ganar o Servir?

“A ver si no editan la discusión con esa persona y muestran cómo agarra con sus manos el instrumento que se utiliza para cortar carne”, expuso la chica reality española en su canal de difusión.

Al enterarse de esto, la animadora aprovechó su vitrina en ¡Hay que Decirlo! para descartar que su acción con el elemento cortopunzante haya sido a modo de amenaza. Junto con esto, manifestó que iniciará acciones legales por estos dichos.

Pamela Díaz anuncia querella contra Oriana

En el último capítulo del programa de Canal 13, Pamela Díaz se refirió al tema asegurando que ha recibido una ola de comentarios en sus redes sociales por parte de los seguidores de Oriana.

“Entre más me atacan, más me gusta porque me suben el ego. Traten de hacerlo más seguido”, manifestó La Fiera, entre risas.

Sin embargo, momentos más tarde la comunicadora se puso seria para manifestar: “No fue como lo dijo ella, no estuvo amenazada. Yo no soporto las mentiras”.

“Llamé al abogado, llamé a Sabélo, para preguntarle si podía ser mi testigo, llamé a Pangal, a Faloon, a Austin… Y lo más probable es que presente una querella contra Oriana, que seguramente se va a enterar luego”, anunció

Para finalizar, la ex participante agregó que esto “me parece justo. No me gusta que mientan. Yo tengo claro quién soy (…) Todo esto me lo he ganado sola y no porque venga una chiquilla a decirme cosas y me ponga en duda algo que es falso”.