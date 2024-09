El duro descargo de Karen Doggenweiler tras recibir fuertes críticas por ser animadora del Festival de Viña 2025

8 de Septiembre de 2024

La comunicadora que recientemente fue confirmada como animadora del evento, ha enfrentado diversos cuestionamientos, a raíz de su relación con ME-O.

Karen Doggenweiler se refirió a las duras críticas que ha recibido tras ser confirmada como la nueva animadora del Festival de Viña del Mar 2025, donde ha sido apuntada negativamente por ser esposa de Marco Enríquez-Ominami, quien ha sido cuestionado por su postura en las recientes elecciones en Venezuela.

En conversación con La Tercera, la conductora del matinal de Mega, Mucho Gusto, aseguró que los comentarios que ha recibido por su relación con ME-O han sido “muy injustos”.

“Yo tengo una carrera de 30 años y siempre de mucha cercanía con el público. Y siempre me he mantenido independiente en mi carrera. Soy mamá, soy periodista, soy mujer. No puede ser que en Chile a uno se la juzgue por lo que supuestamente dice o dijo o hizo el marido”, partió diciendo Karen Doggenweiler.

¿Qué dijo Karen Doggenweiler por las críticas a su designación como animadora del Festival de Viña 2025?

En esa línea, la nueva animadora del Festival de Viña sostuvo: “No es posible que en Chile uno se case y pierdas tu identidad o pases a ser la extensión de tu marido. Yo creo que esta es una linda pelea que hay que dar. No solamente por mí ahora, sino que por las futuras animadoras o las niñas que sueñan con subirse a la Quinta Vergara”.

A lo que agregó: “Es una situación que parece como de 1900, no sé, no sé ni qué año decir, 1940, no sé. Que te hicieran una pregunta así o ver comentarios así, yo creo que son de otro siglo”.

Con respecto a los rumores que apuntaban que se retrasó su anuncio como animadora de Viña 2025 por motivos políticos relacionados con Marco Enríquez-Ominami, Karen Doggenweiler aseguró que eso es mentira.

“De ninguna manera, absolutamente falso, y hemos seguido todo el cronograma hecho con anticipación. O sea, no existió eso, de ninguna manera”, aclaró.

En ese sentido, la comunicadora anticipó que “ahora viene la oficialización del animador, y después habrá anuncio de parrilla, humoristas, de nuestros socios internacionales. O sea, hemos seguido un cronograma que está con mucha tranquilidad, haciendo nuestro trabajo desde siempre”.