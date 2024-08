VIDEO – Moritán contra Benjamín Vicuña: la razón que provocó la furia del esposo de Pampita

8 de Agosto de 2024

La situación surgió en medio de la celebración del cumpleaños de la hija de Pampita con el empresario.

El esposo de Pampita, Roberto García Moritán, está en el ojo de la polémica luego que se filtrara un fuerte desencuentro que habría desatado su enojo contra Benjamín Vicuña.

Según reveló la periodista Paula Varela en el programa Socios del Espectáculo, el conflicto surgió durante la celebración del tercer cumpleaños de Anita García Moritán, hija del político y Pampita, a finales de julio.

Fue allí que el actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le comunicó una extraña condición a su esposa en relación a la presencia de su ex pareja.

La razón que provocó la furia del esposo de Pampita contra Benjamín Vicuña

Todo comenzó, cuando Pampita invitó a Benjamín Vicuña para que fuera parte de la celebración del cumpleaños de su hija con el político.

Una decisión que en un principio no le habría gustado a García Moritán, quien le exigió a la conductora que el actor chileno no apareciera en las fotos ni recibiera menciones durante el evento.

“Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y, por lo tanto, también a Vicuña. A Moritán ya no le gustaba, pero finalmente accedió con una condición: en la fiesta los protagonistas tenían que ser la nena, Pampita y él. Nada de Vicuña. No se lo banca”, comentó la periodista.

“La orden era que Vicuña no saliera en ninguna foto, que no tuviera ningún protagonismo. ¿Por qué esto? Porque buena parte de la fiesta se costeaba con canjes, y después había que devolverles a los emprendedores con publicaciones en las redes sociales. Entonces, Moritán no quería que apareciera Vicuña, estaba muy insistente con eso. Bueno, al otro día todo estaba perfecto, pero…”, continuó explicando Varela.

Fue allí, que la comunicadora transandina reveló que “una de las chicas que colaboró con el cumpleaños publicó una foto donde estaba Vicuña. Moritán se puso furioso y a los gritos”.

Finalmente, la periodista expuso que el empresario: “Se enojó mucho con ella, la llamó y ella, esta chica, borró enseguida la foto. Y la que recibió los reproches también fue Pampita. A mí me contaron que la discusión fue importante”.