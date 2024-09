VIDEO – Por qué Carlyn fue sancionada en Gran Hermano

Actualizado el 23 de Septiembre de 2024

Pese a las constantes advertencias que recibió, la jugadora venezolana terminó siendo sancionada por romper las reglas.

Carlyn Romero, quien reingresó hace solo unos días gracias al repechaje digital, fue sancionada por Gran Hermano, según pudimos ver en el episodio emitido este domingo.

La jugadora fue advertida en varias oportunidades por el dueño de “la casa más famosa del mundo” debido a que había hecho mención a algunos hechos que ocurrieron mientras estuvo fuera.

Por ejemplo, le advirtió a Michelle que Chama había hablado de ella a sus espaldas, así como también dio cuenta a sus compañeros de encierro que los fanáticos invierten dinero a la hora de votar por quienes están en placa para así salvar a su favorito. Tal y como ocurrió con Manuel cuando Camila Andrade fue eliminada.

Por otro lado, le reveló a Waldo que tiene una cuenta de Instagram que crearon sus fanáticos y que lo vio coqueteando con la pareja de Francisco Kaminski. A eso sumó que carreteó con Diego y vio en dos oportunidades a Antonia.

A menos de doce horas de su reingreso, Gran Hermano le llamó la atención a Carlyn antes de ser sancionada por estar faltando a las reglas. Pero a pesar de esto, la influencer pareciera haber hecho oídos sordos, puesto que continuó revelando información del exterior.

Por lo mismo, fue llamada por quinta vez al confesionario y ella aseguró estar buscando las palabras no romper los reglas. “A veces estás tan sumergido en la conversación (…) para mí es un pedo mental, como estar tan meticulosa… He tratado de evitar decir cosas… Si sé que está prohibido, no lo hago a propósito”, dijo.

Pero el punto cúlmine fue cuando le reveló a Michelle que Chama la había tratado de “hija de puta” a sus espaldas, provocando un fuerte altercado entre las dos concursante venezolanas.

A raíz de todo esto, Carlyn fue sancionada por Gran Hermano y pasó directamente a la placa de eliminación. Eso sí, aún tiene la posibilidad de participar en la prueba de salvación.