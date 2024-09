Andrés Cañiulef es el nuevo confirmado para Palabra de Honor

30 de Septiembre de 2024

El periodista de espectáculos es el séptimo confirmado del esperado reality de Canal 13.

El periodista Andrés Cañiulef se sumó en el séptimo confirmado para el nuevo reality de Canal 13, Palabra de Honor, que será conducido por Sergio Lagos y Karla Constant.

Cañiulef precisó que “si no salía de Mega ese día, no hubiese estado acá, así de perfecto ha sido todo. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, no quiero saber, a estas alturas me da igual. Este es el inicio de una nueva etapa en mi vida”.

El periodista de espectáculos declaró que “nunca antes tuve el interés, el deseo o las ganas de entrar a un reality y no las voy a tener después este fue el momento exacto. Yo recibí el llamado hace dos meses y lo vi en ese momento y dije ‘¿y si lo hago?’. Dos llamados después decidí que sí”.

Andrés Caniulef, con pasado en Teletrece, Bienvenidos y Me late, reconoció que “hay mucha emoción y alegría por lo que estoy empezando y esto se enmarca dentro de un gran desafío personal. No me quiero poner místico, pero la vida me puso en este momento para terminar un círculo, que tiene que ver con mi propia historia de vida”.

“Mi papá es el hombre más feliz del mundo con que entre a Palabra de Honor, al principio me dijo ¿estás seguro?, pero ahora alucina, le cumplo algo que siempre anheló. Al menos así yo lo leo y así lo quiero entender, la vida me empujó a vivir esto. Este programa es para mí y tengo la posibilidad de demostrarle a mi papá que todo lo que él quiso para mí siempre estuvo en mí, y hoy tiene razones de sobra para estar orgulloso de su hijo”, argumentó.

En esta línea, Cañiulef recordó que su padre “me ha enseñado a cómo pararme y saludar. En términos de forma, ya estoy claro (ríe). Mi papá era de esos odiosos que te despertaba a las 7 de la mañana del domingo con una Diana”.