FOTOS – Por qué el 20 de septiembre es clave en el quiebre entre Pampita y García Moritán

4 de Octubre de 2024

La comunicadora salió a dar explicaciones en redes sociales sobre su ruptura, mientras que Moritán está siendo investigado por la Justicia.

Pampita y Roberto García Moritán han estado en el centro de la polémica en Argentina tras confirmar el quiebre de su matrimonio.

Recientemente, la animadora compartió nuevos detalles sobre su separación a través de Instagram, afirmando: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”.

Esta aclaración, aunque parece extraña, cobra sentido en el contexto de las recientes acusaciones de corrupción que enfrenta el ministro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La aclaración de Pampita por su quiebre con Roberto García Moritán

Roberto García Moritán actualmente es investigado por la eventual contratación irregular de empleados dentro de su ministerio, lo que podría afectar a Pampita.

Incluso, se espera que la vivienda de la modelo, en la que antes vivía el político, sea allanada por la investigación contra su ahora ex esposo.

Para no verse involucrada en esto, Ardohain pidió ayuda a sus abogados, quienes le recomendaron hacer pública la fecha exacta del término. Por esta razón, Pampita compartió una serie de pantallazos en redes sociales, dejando ver las conversaciones que tuvieron ambos entre el 21 de agosto hasta el 20 de septiembre.

“Pampita quería dejar bien en claro el día de la separación, y esto lo hizo para obligarlo mediáticamente a él a expresarlo, porque Moritán puso hace algún tiempo (en un comunicado en redes sociales)”,explicó Pepe Ochoa en el programa LAM.

Finalmente, el comunicador cerró asegurando que “hay algo que evidentemente compraron juntos o hubo una movida de dinero de la cual Pampita no quiere que Moritán saque tajada”.