VIDEO Y FOTOS – Las publicaciones de Pampita que alimentaron los rumores de su crisis matrimonial

24 de Septiembre de 2024

Además de subir una serie de publicaciones en sus redes, la comunicadora salió a aclarar una situación respecto a un supuesto comentario sobre su pareja.

Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, se encuentra en medio de una creciente ola de rumores que apuntan a una crisis matrimonial con su esposo, Roberto García Moritán.

Aunque la noticia no ha sido confirmada ni desmentida por sus protagonistas, ha sacudido al mundo del espectáculo. Esto, ya que la pareja lleva más de cinco años de matrimonio y tienen una hija en común. Sin embargo, una serie de especulaciones sugieren un posible quiebre.

A raíz de esto, algunos internautas aseguran que Pampita ha dejado entrever su separación a través de una serie de publicaciones en sus redes sociales.

Las publicaciones de Pampita que alimentaron los rumores de su crisis matrimonial

Durante la última semana, Pampita ha incrementado notablemente sus publicaciones en su perfil de Instagram, compartiendo imágenes y videos que han llamado la atención de algunos de sus seguidores.

En uno de los posts más destacados, la modelo posó para la cámara acompañada de la canción Me lo Merezco de Elena Rose. Sin embargo, no fue su look con transparencias lo que más capturó las miradas, sino la particular letra de la canción.

En el breve registro, se escucha: “Amor de verdad, me lo merezco; que todo salga bien, me lo merezco; lo bueno viene a mí, la vaina se me da; hasta la vista al mar me la merezco”. Unas palabras que resonaron en quienes la siguen, generando especulaciones sobre su significado.

Para finalizar, el tema incluye frases como: “Un cielito azul, me lo merezco; una vida cool, me la merezco; lo bueno viene a mí y lo que está para mí viene en camino, yo me lo merezco”.

Esta letra ha alimentado aún más los rumores en torno a la comunicadora y su situación actual con Moritán.

La aclaración de Pampita

Luego de darse a conocer en los medios la presunta ruptura entre Pampita y García Moritán, desde las redes sociales de LAM expusieron un supuesto me gusta de la presentadora de televisión en un comentario que le dejaron en su cuenta de Instagram.

“Pampitaoficial indicó que le gusta tu comentario: Mucha mina para tan poco hombre”, evidenció el programa de espectáculos, a través de su cuenta en X.

Al ver el revuelo que esto estaba causando, Pampita no se quedó callada y decidió salir a aclarar la situación: “No puse ningún like”.

