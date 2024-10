FOTOS – Los roles que tendrán Pía Arratia y Botota Fox en Palabra de Honor

Actualizado el 17 de Octubre de 2024

El nuevo reality show se estrenará a principios de noviembre y contará con varios rostros del espectáculo.

Comenzó la cuenta regresiva para el estreno de Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13, que confirmó a Pía Arratia y Botota Fox dentro de sus filas.

Según informó la señal, los 21 reclutas no estarán solos, ya que contarán con la supervisión de dos personas encargadas de darles instrucciones y guiarlos en este reformatorio militar.

Los roles que tendrán Pía Arratia y Botota Fox en Palabra de Honor

Pía Arratia es una oficial de 42 años que pasó la mitad de su vida en el Ejército antes de retirarse con el grado de Mayor.

Viene de una familia donde tanto sus papás, como sus tíos y su hermana también son oficiales. “Vengo de una familia militar, somos como una dinastía. Para mí esto es un estilo de vida”, manifestó.

Ella también hizo apariciones esporádicas en programas de televisión con un rol de militar. Sin embargo, esta vez fue elegida para asumir un papel más protagónico, convirtiéndose en la Comandante encargada de los participantes de Palabra de Honor.

“Voy a llegar a poner orden al reality, porque es lo que hice durante 21 años en el Ejército: inculcar disciplina, espíritu de cuerpo, compañerismo y hacerlos ser mejores personas. A los descarrilados los voy a encarrilar, y ellos saben a lo que vienen, que va a haber mucha actividad física, mucho orden, que van a hacer sus camas y se va a dar cumplimiento a los horarios”, afirmó Arratia.

“Esto no es como estar en la playa, es una academia militar. Voy a ser muy dura y, como Comandante, van a tener que temerme”, adelantó.

Canal 13.

Pía Arratia no estará sola en su labor en el nuevo espacio de telerrealidad de Canal 13, ya que la acompañará una conocida figura de la televisión: Botota Fox, ex participante de Tierra Brava y ¿Ganar o Servir?, quien esta vez ascenderá de rango y se convertirá en el Sargento Fox.

“En los realities anteriores yo siempre apoyé todas las actividades, así que me dieron esta oportunidad. Para mí ésta es la pega ideal, porque disfruto del reality pero igual tengo acceso a mi teléfono, puedo salir, vivir en otro lado, descansar bien, y tengo las pilas recargadas siempre”, sostuvo el transformista.

En el nuevo reality show, el trabajo de Botota será ayudar a los reclutas en sus tareas: “Tengo el servicio pegado en mis venas, me gusta servir a la gente. Más que ser Sargento, yo voy a ser como un participante más, que entro y salgo, porque yo sé lo que sienten al estar encerrados, estuve encerrado seis meses en dos programas. Por eso voy a llegar en la mañana para despertarlos, darles ánimo, levantarlos, ayudarles a hacer las camas, orientarlos”.

“Siempre quise hacer el Servicio militar, me encantaba esa onda. Me lo tuve que sacar porque en esa época estaba trabajando haciendo aseo para mantener a mi mamá. Pero mi abuelito fue carabinero y siempre me llamaron la atención los uniformes. De hecho, a los 16 yo quería ser marino, pero me dijeron que no, porque iba a ir a puro ver hombres”, dijo entre risas el comediante.