VIDEO – La lesión ocular que sufrió Fabio Agostini en plena competencia de Palabra de Honor

15 de Enero de 2025

El español se vio obligado a abandonar la prueba y a acudir a un médico debido a lo ocurrido.

Compartir

La competencia de salvación que se llevó a cabo anoche en Palabra de Honor dejó a Fabio Agostini con una lesión ocular que no dejó indiferente a nadie.

El hecho ocurrió cuando el español quedó trabado en una trampa de elásticos, y al pasar por el estrecho espacio uno de ellos le pasó a llevar el ojo.

“Me exploté el ojo. Me pegó un elástico en el ojo fuerte, no veo nada, estoy ciego“, dijo el ganador de Tierra Brava, asustado. “Me dio como una sacudida. Vaya latigazo me he pegado justo en el ojo”, explicó.

En esa misma línea, Agostini agregó que “cuando paré no veía nada, todo negro, quedé ciego y me dio susto. Recién ahora está volviendo, pero veo todo borroso, como si tuviese neblina”.

Una vez finalizada la prueba de Palabra de Honor, la cual tuvo que abandonar, Fabio le explicó a Karla Constant que la lesión que sufrió le dejó “un pequeño coágulo en el ojo y creo que lo mejor es que vaya a un oftalmólogo”.

Posterior a eso, tomó la decisión de salir del reformatorio para recibir la atención médica correspondiente. Con esto, además, junto a Anyella, deberán enfrentar una nueva prueba de eliminación contra Yuli y Vico.