VIDEO – Abrazadas entre lágrimas: el emotivo encuentro entre Adele y Céline Dion

27 de Octubre de 2024

El momento entre ambas ocurrió durante uno de los shows de Adele en Las Vegas, e incluso la invitó al escenario.

La noche del sábado se convirtió en un momento inolvidable para los asistentes al concierto de Adele en el Colosseum Theatre del Caesars Palace, luego que inesperadamente la cantante se encontrara con Céline Dion entre el público.

El encuentro ocurrió durante la canción When We Were Young, momento en que la intérprete británica notó la presencia de la icónica artista, lo que desató una emocionante escena en medio del show.

El emotivo encuentro entre Adele y Céline Dion

En un video que se ha viralizado en la red social X, se puede ver cómo Adele, visiblemente conmovida, se acerca al palco lateral donde se encontraba Céline Dion, acompañada de sus hijos, Nelson y Eddy Angélil, de 14 años.

El encuentro fue muy especial y ambas no pudieron contener la emoción al verse. La artista detrás del éxito My Heart Will Go On en un gesto afectuoso, tomó el rostro de Adele y le dio un beso en la mano.

Tras este emotivo saludo, la protagonista del espectáculo regresó al escenario con lágrimas en los ojos, mientras que Céline se limpiaba las suyas, evidenciando la emotividad del encuentro.

Luego de este momento, Adele no perdió la oportunidad de rendir homenaje a su ídola interrumpiendo el concierto para invitarla a cantar. “¿Puedes cantar esto por mí, Céline Dion?”, exclamó ante la emoción del público.

Sin embargo, Dion no quiso sumarse, pero si se levantó de su asiento para agradecer el cariño y ovación de los asistentes.

Al finalizar el show, Adele le dedicó unas palabras a la artista canadiense, sosteniendo que es una de sus “personas favoritas de todos los tiempos”.