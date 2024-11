“Está conversado”: aseguran que Maly Jorquiera perdonó infidelidad de Sergio Freire

5 de Noviembre de 2024

Según precisó Zona de Estrellas, a través del periodista Pablo Candia, esta no sería la primera vez que Freire le fue infiel a su esposa, con quien contrajo matrimonio hace tres meses.

El controvertido episodio de infidelidad de Sergio Freire a Maly Jorquiera sumó un nuevo capítulo, luego que se informara que la pareja de comediantes no se ha separado y están juntos.

Candia precisó que “voy a partir con lo más fuerte, porque esto no pasó hace poquito, ni hace dos semanas, ni hace un mes. Esto viene de hace mucho tiempo atrás, incluso antes de que ellos dos se casaran. Hoy en día Maly con Freire están bien, ella perdonó esta infidelidad. Esto está conversado”.

“Cuando esto ocurre, a principios de octubre, una de las primeras en enterarse fue Maly Jorquiera, porque la ex pareja, el ex marido de Karina –al enterarse de esto- generó un escándalo: llamó a Maly, llamó a Freire y dejó la escoba, y obviamente expuso toda esta situación”, precisó.

En esta línea, el periodista entregó detalles de la relación que mantienen Sergio Freire y Maly Jorquiera, apuntando que “no viene bien de hace mucho tiempo atrás. Me comentan, también, que ellos ya varias veces han terminado y se han separado: no es la primera vez que esto ocurre. Me comentan, también, que Maly Jorquiera siempre quiso casarse con Freire, pero que también el tema de las inseguridades, de no estar muy seguros de dar el paso de casarse… también estaban un poco tambaleando la relación“.

“Entonces lo que me dicen a mí y me dejan claro, es que finalmente, si bien no se han separado de casa, de convivencia, en varias ocasiones han terminado y han vuelto varias veces. O sea, la relación no viene bien de hace mucho rato”, agregó.

Pablo Candia precisó que “los últimos tres años ya no venían bien, y la impresión de que me da una persona de las cuales yo conversé, es que finalmente me dicen a mí me da toda la impresión de que la decisión de que ellos tomaron de casarse fue porque ya venían viendo que la relación no iba para ningún lado, que estaba mal. Entonces, como muchas parejas suelen hacerlo dicen ya, sabí qué… la única forma de arreglar nuestra relación, quizás, es casándonos“.