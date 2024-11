VIDEO – “Le robaste el pololo a Arenita”: el tenso round de Sergio Rojas y Faloon en Palabra de Honor

Actualizado el 6 de Noviembre de 2024

La discusión se vio interrumpida porque Oriana y Gala también apuntaron contra la ex Yingo.

Compartir

El capítulo de este martes de Palabra de Honor estuvo marcado por el tenso round que protagonizaron Sergio Rojas y Faloon Larraguibel. Esto ocurrió luego de que las mujeres lo eligieran como el más cahuinero.

La ex Yingo fue una de las que se lanzó contra el periodista, asegurando que “inventa cosas, ha dicho muchas cosas sobre mí en la tele. Algunas cosas me han molestado bastante”. Gala Caldirola, por su parte, indicó que “ha hablado muchas veces de mí y ha dicho muchas cosas que no son ciertas”.

Tras recibir su galardón, Rojas no dudó en encarar a Larraguibel. “Me tienes sangre en el ojo hace rato porque he opinado cosas que a lo mejor a ti no te gustan, pero no son mentiras”, le aclaró, entre ellas su incursión en una plataforma para adultos.

“Yo no te juzgo, pero prefiero tomar otros caminos, tener la casa propia pero trabajando de otras maneras. Además, declaraste que querías ser la nueva Soledad Onetto, y no sé si ella seguiría los mismos pasos tuyos“, sostuvo.

Junto con eso, Sergio Rojas le recordó a Faloon que “tienes un inicio conocido, cuando le robaste el pololo a Arenita, te metiste en esa relación“, lo que provocó la reacción de la comunicadora. “Estás inventando ahí, yo no hice eso. No sabes cómo fueron las cosas”, dijo de entrada.

“Te pones a inventar. Ojalá pudieras hacer tu pega de una manera más honesta y ganarte las lucas hablando las cosas de verdad“, añadió.

Oriana también quiso sumarse a la conversación y salió en defensa de Rojas: “Conmigo ella también ha mentido descaradamente. Es una persona sin escrúpulos, bastante cínica. Me dijo que valía poco como mujer por tener relaciones con mi novio aquí, y ahora ella misma hace otras cosas cobrando. Y cuando su amiga Gala se daba la vuelta la apuñalaba por la espalda, iba dando besos de Judas”.

Larraguibel le respondió a la española y le indicó que “eres una mentirosa, la única que le comió la boca a Rai fuiste tú”. Sin embargo, Caldirola la sorprendió diciéndole que “vi todo el reality y vi todo lo que decías de mí a mis espaldas“.