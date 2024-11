VIDEO – “Lo hicieron para provocar morbo”: Daniela Aránguiz advierte a Chilevisión por retransmitir antigua entrevista

Actualizado el 6 de Noviembre de 2024

En medio del complejo escenario que atraviesa Jorge Valdivia, el canal privado emitió hace unos días una entrevista donde Aránguiz le dedicó duras declaraciones a su ex pareja.

Daniela Aránguiz se fue en picada contra Chilevisión tras la emisión de un antiguo episodio de Podemos Hablar, donde habló su quiebre amoroso con Jorge Valdivia, en medio de las recientes denuncias y acusaciones de violación contra el ex futbolista.

Incluso, la panelista de Only Fama explicó que, antes de su transmisión, había contactado al director del programa para solicitar que no se transmitiera esa conversación, que ocurrió hace aproximadamente un año. Sin embargo, a pesar de esto, el canal decidió emitir el capítulo, lo que generó su descontento.

Daniela Aránguiz contra Chilevisión

Este martes, Daniela Aránguiz durante su regreso a Sígueme de TV+, no dudó en expresarse contra la decisión que tomaron desde Chilevisión.

“He estado muy vulnerable y mucha gente habló muchas cosas de mí, cosas en que yo no tendría por qué ni siquiera ser nombrada, porque aquí yo no tengo culpas de nada, no hice nada. Creo que me faltaron el respeto, sobre todo Chilevisión”, manifestó la panelista, haciendo referencia a las denuncias de violación contra Valdivia.

“Yo le pedí, le rogué al director del programa Podemos Hablar no mostrar una entrevista que yo misma di, pero al final lo hicieron para provocar morbo y más daño”, sostuvo.

A esto, Aránguiz agregó: “Yo creo que cuando uno está en el suelo, no hay que pisotear a la gente, porque esa gente después se vuelve a parar. Yo sabía que iban a hacer eso, es una entrevista que yo di hace un año atrás, yo estaba en un tema de una pelea gigante con Jorge, estábamos en pleno divorcio, separándonos y todo. Y creo que fue muy mal intencionado”.

Finalmente, la ex Mekano cerró diciendo: “Me meten a mí en un tema que no es farandulero, no estamos hablando aquí de una infidelidad, estamos hablando de un tema que está en la justicia. Y creo que hacer eso es involucrarme a mí en algo que yo no tengo nada que ver”.

Por último, Aránguiz advirtió que “es más, creo que ni siquiera firmé el contrato de mi imagen, así que lo estoy viendo ahora (con abogados)”.