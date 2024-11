VIDEOS – Las dos caras de la moneda: Oriana ganó la primera competencia individual y Catalina Pulido quedó nominada en Palabra de Honor

7 de Noviembre de 2024

En el cuarto capítulo del nuevo reality show se vivió la primera prueba individual que dejó varias consecuencias.

En el capítulo de este miércoles de Palabra de Honor se vivieron dos situaciones completamente opuestas de parte de Oriana Marzoli y Catalina Pulido.

Por un lado, se vivió la primera prueba individual donde un integrante de cada pareja debió competir y completar un circuito en el que el penúltimo y último lugar se convertirían en los primeros nominados de la semana y, además, inaugurarían el calabozo.

La prueba consistió en un circuito con obstáculos de arrastre y altura donde tuvieron que rescatar tres salvavidas y embocarlos en un poste de madera. Aunque todos partieron bastante parejos, la primera en terminar la prueba fue la española.

“Fue suerte, porque normalmente lo del emboque no es lo mío“, dijo Marzoli al comentar, posteriormente, su triunfo.

Al regresar al reformatorio, la participante llegó celebrando, y Faloon, su dupla, la felicitó dándole un gran abrazo. “¡Las mejores amigas!”, rió Oriana tras el gesto de su rival, para luego reflexionar que “por lo menos para competir Faloon y yo somos parecidas, y compitiendo olvidamos todo”.

Mientras Oriana celebraba su primera victoria en Palabra de Honor, Catalina Pulido junto a Sergio Rojas se convirtieron en los primeros nominados junto con sus parejas, Dash y Andrés Caniulef.

La actriz aseguró que “estoy frustrada porque fui la primera en embocar y después me desconcentré. Me pasa siempre. Sería una lata irme ahora que me estoy motivando”.

“Me parece muy injusto porque uno no desea perder, uno lo hace porque no tiene la capacidad. Siento rabia porque no me gusta perder, vine a dar lo mejor de mí y no lo estoy haciendo. De verdad me saqué la ch…, esto no fue mi voluntad”, reclamó, llorando, tras saber las condiciones en las que viviría en el calabozo.