Locura por Taemin: fans exigen un mejor escenario para el artista K-pop en Chile

12 de Noviembre de 2024

Los seguidores del idol se están movilizando para realizar su concierto en un espacio más adecuado para el artista.

El cantante surcoreano Taemin, miembro de la banda SHINee, sorprendió a sus fans anunciando que regresará a Chile en el marco de su gira mundial Ephemeral Gaze. Sin embargo, al revelar el recinto escogido para el espectáculo, sus seguidores no dudaron en reaccionar.

La productora Have Fun Together informó recientemente que el escenario seleccionado para el retorno del artista será el Teatro Caupolicán. No obstante, la reacción de la fanaticada de Taemin no ha sido de conformidad, ya que muchos se han mostrado descontentos con la elección del lugar.

Por esta razón, los fans se están organizando para exigir un recinto de mayor capacidad y mejor infraestructura para recibir al idol.

La exigencia de los fans de Taemin en Chile

La gira mundial de Taemin también lo llevará a otros países de Latinoamérica, como Brasil y México, además de varias ciudades en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, entre otros destinos.

La fecha de su esperado concierto en Chile está programada para el próximo martes 4 de febrero de 2025. Es por esto, que meses antes del show del artista K-pop su fanaticada se está movilizando por obtener un cambio de lugar.

“Querida Comunidad Shawol y Taemints: Como ya se habrán enterado, con respecto a la información entregada por Have Fun Together, el recinto escogido para el concierto Ephemeral Gaze de Taemin en el marco de su World Tour en Chile es el Teatro Caupolicán”, comenzó informando una cuenta de fans, a través de X.

“Dicho recinto tiene una capacidad de 7 mil personas, lo que es muy limitado considerando la gran fanaticada de Taemin en Chile”, agregaron.

A raíz de esto, desde el perfil propusieron un nuevo recinto: “Es por eso que instamos a todo Shawol y Taemints en Chile que pidamos enérgicamente en redes sociales el cambio de recinto a Movistar Arena, que posee una capacidad mucho más adecuada para albergar a todo Shawol y Taemints, y así darle a Taemin el escenario que merece”.