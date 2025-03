Lo que se sabe de la muerte de Wheesung, reconocido cantante de K-Pop

10 de Marzo de 2025

La muerte del artista, a los 43 años, conmociona a la industria musical, sumándose a otros recientes fallecimientos.

Una gran conmoción ha sacudido la industria del entretenimiento luego de que se diera a conocer la muerte del cantante surcoreano Choi Hwee Sung, más conocido como Wheesung. El artista fue encontrado muerto en su residencia en Seúl, Corea del Sur, a los 43 años de edad.

La noticia fue confirmada por la agencia Tajoy Entertainment a través de un comunicado en el que informaron que “fue encontrado con un paro cardíaco en su residencia y más tarde fue declarado muerto“.

“La repentina pérdida ha dejado a su familia, a los artistas de Tajoy Entertainment y a todo nuestro equipo sumidos en una profunda tristeza. Nos duele profundamente compartir esta devastadora noticia con los fans que siempre han apoyado y amado a Wheesung. Les pedimos que lo mantengan en sus pensamientos y oraciones para que puedan descansar en paz”, agregaron.

El fallecimiento de Wheesung ha causado un gran impacto, especialmente en un contexto marcado por otras trágicas muertes, como la de la actriz Kim Sae Ron y la de Lee Sun-kyun.

¿Quién era Wheesung?

Choi Wheesung inició su carrera como solista en 2002 con el tema Like a Movie y, desde entonces, se consolidó como una figura influyente en la música, logrando éxitos como With Me e Insomnia. Su talento también lo llevó a interpretar canciones para las bandas sonoras de populares dramas como The Moon Embracing the Sun y It’s Okay, It’s Love.

Además de su faceta como cantante, Wheesung destacó como productor y compositor, trabajando detrás de grandes éxitos de artistas como Ailee, Twice, TVXQ, T-ara y Gummy.