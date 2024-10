VIDEO – Benjamín Vicuña reveló como apoya a Pampita en medio de su separación con Moritán

10 de Octubre de 2024

Tras ser consultado por los medios, el actor se refirió a la mediática separación de su ex pareja.

El quiebre matrimonial entre Pampita y Roberto García Moritán es oficial, y a pesar de no tener relación en esta ruptura, Benjamín Vicuña entregó su percepción tras ser consultado sobre esta mediática separación.

Durante un evento de la serie Envidiosa, el actor chileno fue abordado por el programa LAM, donde le preguntaron acerca de la situación que complica a su ex pareja y madre de sus hijos.

Benjamín Vicuña se refiere a la separación de Pampita y Moritán

Al ser consultado por el programa trasandino, Benjamín Vicuña manifestó que “es un tema delicado, me cuesta despegarme de una situación que conozco, por experiencia propia. Todos los que vivimos una separación sabemos que es algo que, ya en la intimidad, es un montón. A todo eso hay que sumarle el ruido exterior, lo mediático, lo que se dice o no”.

Tras esto, el artista nacional se refirió al rol que ha tomado él en ayuda a Pampita durante este tiempo. “Puedo comentarles que somos una familia, es la mamá de mis hijos, no tengo un rol más que acompañar desde la crianza mis hijos y ser un buen equipo. Todo el resto es algo que no me corresponde”, sostuvo.

Por otro lado, Vicuña agregó: “Sigo con mi vida, mi trabajo, mi novia, que estoy muy feliz. Trato de acotarlo y enviar la mejor de las ondas para que los protagonistas puedan superar esto de la mejor manera”.

Finalmente, el conductor de LAM insistió sobre el tema y manifestó: “Carolina sufre mucho las separaciones, ¿Qué te pasa cuando estás en esa situación?”.

“Lo que le pasa a todas las personas que viven una situación así. Ya el hecho de tener hijos es una tarea muy grande para además tener que convivir con el exterior, la prensa, lo mediático, que es parte de nuestro trabajo”, cerró diciendo el intérprete.