VIDEO – Team Mekano al rescate de Cathy Barriga: Romina Sáez se suma como su abogada

Actualizado el 25 de Noviembre de 2024

La ex Mekano reveló por qué no fue vista como visita en los últimos días, y reveló cuál será su rol en la defensa de Barriga.

Compartir

La ex chica Mekano, Romina Sáez, anunció a través de sus redes sociales que será parte de la defensa legal de Cathy Barriga, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel.

La ex alcaldesa de Maipú está siendo investigada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, delitos por los cuales permanece en una sección especial del recinto penitenciario.

En un mensaje publicado el sábado, la abogada compartió y explicó a sus seguidores cómo asesorará en temas legales a su amiga.

“Estoy realmente admirada de tanta mujer, tanto apoyo, de hombres también. Y quiero darles las gracias, de verdad”, manifestó Sáez, en el comienzo del registro.

Romina Sáez se suma como abogada de Cathy Barriga

A través de su cuenta de Instagram, Romina Sáez aclaró a sus seguidores por qué no fue vista en una reciente visita a Cathy Barriga en prisión. En su publicación, la abogada explicó que sí había visitado a la ex alcaldesa, pero lo hizo en un día y horario distinto al que muchos habían esperado.

“Algunas personas me preguntaron que por qué no me habían visto ir a la visita. La verdad es que yo sí fui a verla, pero fui otro día, en otro momento, ya que entré como su abogada”, reveló la ex Mekano.

Sobre su rol en la defensa de Barriga, Sáez explicó: “Estamos viendo una estrategia para ver el área legal, no económica, sino que algo que es mucho más delicado para ella y para mí”.

Sin embargo, no entró en detalles y sostuvo: “Por eso no voy a comentarlo, pero muchas personas se pueden imaginar por qué”.

Hay que destacar que Romina Sáez fue una de las primeras personas en ir a ver a Cathy Barriga a la cárcel, dejando ver que aún mantienen una fuerte amistad que se remonta al conocido programa juvenil de Mega.