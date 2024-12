“No hay humor” y “faltan chistes”: comediantes chilenos destrozan rutina de George Harris

4 de Diciembre de 2024

Beto Espinoza, ex Morandé con Compañía, y Mauricio Palma coincidieron en la falta de humor en las presentaciones del artista venezolano.

El anuncio de la presentación de George Harris, comediante venezolano residente en Miami, en el Festival de Viña del Mar 2025, está en el ojo del huracán, luego que se viralizaran una serie de mensajes en redes sociales y rutinas dónde dedica palabras a Chile y se burla de la violación, entre otros ejemplos.

Es que las propias redes han amplificado los dichos del artista nacido en Venezuela, en cual dispara contra Salvador Allende, el presidente Gabriel Boric o extractos de rutinas en que se burla del público chileno, además de tildar de “drogadictos” a quienes están en contra de su presencia en la Quinta Vergara.

Al respecto se refirió Beto Espinoza, reconocido integrante de El Muro de Morandé con Compañía, quien analizó en el programa Con Dios y Ley de Vasco Moulian, apuntando que el show de George Harris es “muy localista” y centrado en el público venezolano.

“El humor es subjetivo, a mí personalmente no me gusta, porque es un estilo que a mí personalmente no me gusta en el sentido que habla con terminología muy venezolana”, agregó Espinoza.

Beto Espinoza se cuadró con la postura de su colega Jimmy Águila, recordando que “dijo que cuando uno está ligado a la comedia y hace humor, tiene que decir las cosas con humor”.

“Pero en este caso él hace una mofa y una crítica sin humor. Hace un comentario político directo, de Gabriel Boric también de Allende. Cuando tú haces humor político haces humor, primero que todo, pones en la balanza el humor y ahí va acompañado de la crítica a quién sea”, argumentó el comediante.

“Si tú lo ves, te das cuenta que no hay humor”, sentenció Espinoza, quien se mostró contrario a su venida a Viña 2025, ya que “yo como director siento que él va a fracasar. Si fuese un analista político, te creo, pero en este caso es comediante y humorista”.

Sus palabras fueron compartidas por Mauricio Palma, quien triunfó en el Festival de Viña y será parte del Festival del Huaso de Olmué 2025, que precisó que “hasta el momento parece un discurso y faltan chistes”.

Palma, creador de Violento Parra, expresó a TiempoX que “cuando tú hablas de políticas tienes que hacerlo chistoso, no reclamar nomás. Si no vas a escuchar un discurso de Camila Vallejo”.

“Espero que pueda ir construyendo un espacio más de buena onda, con el público chileno, con los contenidos, porque si nos habla de que solo vive en su discurso, en su mundo, y no quiere conectar en el fondo, eso es muy peligroso a la hora de enfrentar al Monstruo”, indicó.

En esta línea, reiteró que la rutina de George Harris “parece un discurso, y faltan chistes. Ojalá que todos los comediantes venezolanos que están acá en Chile, que son buenísimos como el Esteban Duch, el Ace Palma y muchos más, puedan asesorarlo. ¡Enséñenle a hacer comedia! En esa onda, pero ojalá le vaya bien a todos y que él, que sea lo que dios quiera”.