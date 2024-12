VIDEO – “Me parece súper esperable…”: qué dijo Rayén Araya luego que Daniela Aránguiz la tratara de “estúpida”

17 de Diciembre de 2024

La periodista, lejos de encender la polémica, le bajó el perfil a lo ocurrido con la ex Mekano hace unos días.

Rayén Araya se refirió a las declaraciones que Daniela Aránguiz le dedicó en Only Fama el pasado viernes, donde llegó a calificarla de estúpida.

La molestia de la ex Mekano vino luego de que la periodista, en ¡Hay Que Decirlo!, reconociera que cuando se enteró de las denuncias en contra de Jorge Valdivia, pensó que todo había sido orquestado por su ex pareja.

“Sí, Daniela, porque como ustedes mismos dicen, ellos terminaron en mala, mucha pelea. Entonces me imaginé que, por despecho o venganza, Daniela puede haberle pedido a las chicas que lo acusaran de esto y que todo iba a terminar en qué básicamente no habrían pruebas”, indicó en esa oportunidad.

A raíz de estas palabras de Rayén Araya, es que Daniela Aránguiz se tomó unos segundos para mirar a la cámara y enviarle el siguiente mensaje: “Encuentro muy grave que una periodista dé una información tan complicada porque aquí no estamos hablando de un caso de farándula, estamos hablando de un caso policial y un caso grave”.

“Que tú me nombres como una persona que armó una estrategia, para mí, en este momento, eres una estúpida, y me hago cargo de mis palabras. Que no se te olvide que soy la madre de los hijos de Jorge y voy a ser la madre de sus hijos hasta que ese hombre se muera. Los sufrimientos de esos niños son los míos y jamás haría algo para dañar a mi familia”, agregó.

Este lunes, en el programa de farándula de Canal 13 le dieron la posibilidad a la periodista de referirse a estos dichos, pero lejos de encender la polémica, le bajó el perfil.

“Yo creo que cuando las personas están en una situación compleja, como justamente lo que hemos venido hablando de la diputada Orsini, las emociones se exacerban y yo creo que es comprensible frente a una situación donde uno lo está pasando mal, eventualmente tenga dichos o lo que fuera”, indicó.

“Me parece que es súper esperable que haya reacciones intensas, lo hemos venido analizando no solamente en este capítulo, en el anterior también”, agregó, oportunidad en la que Pamela Díaz reveló que Aránguiz se había comunicado con ella para manifestarle su molestia.

Aún así, La Fiera le explicó que lo que había dicho Araya “era un supuesto que tú hacías”. Ante esto, la periodista insistió en que “son situaciones complejas y hemos hablado largamente con la psicóloga acá… Es una situación límite, de alta exposición pública, es súper difícil”.