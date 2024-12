VIDEO – “Eres una estúpida”: la dura respuesta de Daniela Aránguiz a Rayén Araya

15 de Diciembre de 2024

Daniela Aránguiz aprovechó su presencia en el programa Only Fama para responder con dureza los dichos de la periodista Rayén Araya.

La modelo y panelista Daniela Aránguiz no se guardó nada en la respuesta que entregó a las declaraciones de la periodista Rayén Araya, quien manifestó que al conocer las demandas por violación contra el ex futbolista Jorge Valdivia había pensado que todo podría haber sido planeado por la ex chica Mekano.

Previamente, durante su participación en el programa Hay que Decirlo, Rayén se había referido al momento en que supo del tema por primera vez.

“No sé si de mal pensada, pero la primera vez que vi la noticia yo pensé que era una jugarreta de la ex, de Daniela. Dije ‘no pude ser. La Daniela está armando algo“, reconoció.

En esa misma línea, la periodista recordó que “veníamos de un ciclo súper mediático” en relación a la separación de ambos, tras lo cual admitió que “todo eso a mí me hizo pensar, cuando vi la noticia, dije ¿será esto una especie de venganza?. Te juro que lo pensé“.

Qué dijo Daniela Aránguiz en su respuesta a Rayén Araya

Durante su participación en el programa Only Fama, de Mega, Daniela Aránguiz salió al paso de las declaraciones de Rayén Araya, y lo hizo sin guardarse nada.

“Primero, encuentro muy grave que de una información tan complicada, porque aquí no estamos hablando de un caso de farándula, estamos hablando de un caso judicial“, comenzó sus palabras la madre de los hijos de Jorge Valdivia.

A continuación no dudó en aseverar que “para mí en este momento eres una estúpida, y me hago cargo de mis palabras. Que no se te olvide que soy la madre de los hijos de Jorge y voy a ser la madre de sus hijos hasta que ese hombre se muera, y los sufrimientos de esos niños son los míos, y jamás haría algo para dañar a mi familia”, aseveró con molestia.

Si quieres ver cómo fue la reacción y cuáles fueron los dichos de Daniela Aránguiz contra Rayén Araya, revisa el video a partir de las dos horas y 45 minutos.