VIDEO Y FOTO – “Marcó una etapa en mi vida”: la emotiva eliminación que se vivió en Top Chef VIP

18 de Diciembre de 2024

Pese a su salida tras no convencer al jurado con su pulpo, el participante aseguró que esta experiencia le cambió la vida.

Una nueva y emotiva eliminación se vivió la noche del martes en Top Chef VIP, donde un participante tuvo que abandonar las cocinas tras no convencer al jurado con su preparación.

En esta ocasión fue Álex Ortiz, cuyo plato de pulpo, llamado Ocho tentáculos de estrés, terminó siendo duramente criticado. Sergi Arola cuestionó que en 90 minutos presentara tres pedazos de papa, un pulpo y una salsa “fallida”.

Fernanda Fuentes, por su parte, quiso recalcar que no está mal usar pocos ingredientes, sino que el problema es cuando esos pocos ingredientes están mal ejecutados. Aún así, destacó que la cocción del pulpo estaba bien.

Por último, Benjamín Nast agregó que “está como cortada” la espuma y sumó un nuevo fallo al plato del comediante. “Si pones un pedazo de pulpo completo y tengo que meter cuchillo, ¿por qué me lo sirves en un bowl?“, dijo.

Fueron estas cosas que llevaron a que Álex Ortiz se convirtiera en el nuevo eliminado de Top Chef VIP, emocionando a sus compañeros ante su partida. De hecho, María José Bello, por ejemplo, reconoció que una de las que “más me ha dolido”.

Pese a la eliminación que vivió en Top Chef VIP, el comediante aseguró que “me voy contento igual. Top Chef marcó una etapa en mi vida bien bonita. Conocí gente maravillosa y la emoción lo dice, así que estoy feliz de haber estado acá”.

“Lo pasé bien, creo que es una experiencia bonita, nunca pensé que me llamaran. No voy a ser el mismo después de esto, ha sido maravilloso para aprender técnica. Soy una persona que no cocinaba nada y llegué a cocinar buenos platos y unos muy malos también, jaja”, aseveró.