Catalina Pulido responde a las críticas que ha recibido por mostrarse “feliz” tras la muerte de su hijo: “La gente no entiende…”

Cata Pulido abordó su estado emocional a dos meses de la muerte de su hijo y se refirió a las críticas hacia su luto

A dos meses de la muerte de su hijo, Sacha, Catalina Pulido abordó cómo ha sido para ella afrontar esta pérdida y dio a conocer cómo se ha sentido emocionalmente tras ello.

Bajo este contexto, en el programa Hay que Decirlo, Pamela Díaz puso sobre la mesa las críticas que estaría recibiendo la actriz por mostrarse “feliz” a pesar del fallecimiento de uno de sus hijos.

En este sentido, Cata Pulido partió diciendo: “Lo principal es levantarse y dar gracias porque hay más gente que te quiere. ¿Y sabes por qué Pame? Por mí, porque yo también me lo merezco“.

Catalina Pulido abordó su estado emocional y las críticas que ha recibido por su luto

Tras ello, la actriz entregó más detalles con respecto a su proceso de sanación para superar el dolor de la muerte de su hijo Sasha.

“Estoy en un camino, hace mucho rato, de una sanación interna que yo creo, si me hubiese pasado hace un tiempo atrás, claro, estaría mirando al sudeste, pero en este momento en mi vida, yo tengo una visión de la vida muy distinta a la que tenía hace diez años“, expresó.

En este contexto, Pamela Díaz le consultó por las críticas sobre cómo vive el luto de su hijo y planteó: “Hay gente que le choca ¿por qué anda tan feliz? Si se le murió su hijo“.

A lo que Catalina Pulido respondió: “¿Sabes lo que me pasa, Pame? Es que la gente no entiende que yo estoy haciendo todo lo que me hace feliz“.

Siguiendo en esa línea, añadió: “No me quiero quedar pegada en el dolor, no me quiero quedar. Estoy trabajando por mí y voy a seguir trabajando por mí, porque la vida continúa. ¿Qué voy a hacer? ¿Encerrarme a morir? ¡No!“.

“Él está mejor que todos nosotros. La verdadera vida no es acá, es en la otra dimensión. Estoy segura de eso”, cerró Pulido en el espacio de Canal 13.