“Lo solté…”: Catalina Pulido revelará las últimas palabras que le dijo a su hijo Sasha antes de morir

20 de Diciembre de 2024

La actriz, en entrevista con Diana Bolocco, entregará detalles de lo que fueron las últimas tres semanas de su hijo mayor con vida.

Catalina Pulido estará este viernes 20 de diciembre en Podemos Hablar, en la que será su primera entrevista tras la muerte de su hijo Sasha, el pasado 30 de octubre.

A casi dos meses de la partida del joven de 28 años, la actriz asegurará que se encuentra tranquila, viviendo un carrusel de emociones.

“A veces amanezco bien, a veces amanezco un poco más triste, tengo angustia, rabia, pero en general estoy bien. He hecho un trabajo interno desde hace mucho tiempo, que si no lo hubiese hecho, no estaría en este minuto acá parada”, confesará, según un adelanto al que tuvo acceso EL DÍNAMO.

La ex integrante de Las Indomables relatará que fue tras su eliminación del reality Palabra de Honor cuando se dio cuenta que Sasha necesitaba ir al doctor urgente. No obstante, a los pocos días debió regresar a Perú manteniéndose en contacto e informada de lo que sucedía con su hijo.

“Me fui tranquila porque estaba en las mejores manos, y hasta ese minuto, yo no sabía exactamente ni el cuadro ni la gravedad ni nada, porque todo sucedió muy rápido“, contará.

Pero cinco días después, tras una competencia de equipos, la producción del programa de Canal 13 la apartó de sus compañeros para informarle que debía regresar lo más pronto a Chile porque su primogénito se encontraba en estado grave y entubado.

Fue en la Primera Estación de Podemos Hablar donde Catalina Pulido realizará una sincera confesión: “Yo siempre tuve la pequeña fe que esto se iba a revertir, pero también había algo dentro de mí desde hace mucho tiempo, que él era una persona que no iba a ser muy longeva“.

La comunicadoras asegurará tener lagunas y no recordar muy bien cómo fueron las horas tras haber recibido la noticia del grave estado de Sasha, hasta llegar a la clínica en Chile dónde estaba internado y con sedación asistida.

“Cuando yo llego y hablo con uno de los doctores, fue bien poco esperanzador el diagnóstico. A mí me dijo tiene prácticamente un 10% de posibilidades de sobrevivencia. Y cuando me dijo eso, yo recién ahí como que atiné… Nunca me esperé algo así tan drástico”, reconocerá.

Aún así, pese al lapidario diagnóstico, ella se aferró a la idea de que sí iba a vivir. Por lo mismo, y pese a que el joven estaba inconsciente, le hablaba todos los días recordándole el viaje pendiente que tenían.

“La UCI se empezó a convertir en mi segunda casa porque en tres semanas yo estaba todos los días ahí”, contará, y aunque el joven de 28 años mostró algunas mejorías, e incluso pensaron en la posibilidad de un trasplante y diálisis, nada se pudo ejecutar. “El doctor me dice: o lo desconectamos o le seguimos dando esta cantidad de bombas de remedios que va a ser más traumático para ti y para él. Lo otro es que se vaya“.

Según el relato de Catalina Pulido, así transcurrieron tres semanas donde pudo estar más cerca que nunca con el mayor de sus hijos.

“Ese día me despedí de él y le dije: Guatón, si tú quieres irte, váyase, no te voy a retener, eres libre de hacer lo que quieras… Lo solté… Falleció en mis brazos“, confesará la actriz. También precisó que “si Sasha llegaba a sobrevivir, iba a tener secuelas graves”.

De la relación que ambos tuvieron, Pulido indicará que “al ser el mayor y yo una madre joven, éramos muy compinches, generacionalmente nos gustaba la misma música”.