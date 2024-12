VIDEO – “Su respuesta fue no recuerdo nada”: el cara a cara entre Daniella Campos y Carla Ballero en Primer Plano

30 de Diciembre de 2024

El enfrentamiento entre ambas ocurrió luego de que la ex Miss Chile acusara a quien fuera su amiga, de robarle ocho millones de pesos.

Daniella Campos y Carla Ballero protagonizaron un tenso enfrentamiento en el último capítulo de Primer Plano. El cara a cara ocurrió días después de que la primera acusara a su ex amiga de haberle robado joyas hace más de 20 años.

La acusación se remonta a un viaje que ambas realizaron a Pucón, en el que, según reveló Campos, la hermana de Álvaro Ballero la habría dejado abandonada.

A más dos décadas de este suceso, el renovado estelar de farándula reunió a las dos involucradas, lo que dio paso a un fuerte round.

El versus entre Daniella Campos y Carla Ballero

“Era súper fácil que Carla me dijera ‘la embarré y te pido disculpas’, pero en vez de eso su respuesta fue no recuerdo nada, porque el último tiempo estuve sometida a tantos tratamientos que perdí la memoria. Será un estilo Monsalve, que todos pierden la memoria de un minuto a otro”, comenzó diciendo Daniella Campos, refiriéndose al supuesto robo, avaluado en más de 3 millones de pesos.

Instantes más tarde, el animador Julio César Rodríguez le dio la palabra a Carla Ballero, quien manifestó: “Esto me tiene muy sorprendida la verdad, me siento súper ridícula sentada acá. Yo jamás en la vida le he sacado algo a Daniella Campos, las joyas no las he visto ni nada”.

“Esto se habla entre personas, no se habla en un programa de farándula que es un show. Me parece que tú me debiste haber llamado por teléfono o debimos haber conversado de este tema. Además, Daniella sabe de lo que estoy hablando, sabe por qué la dejé botada”, agregó la presentadora de televisión, recalcando que nunca fueron amigas.

Tras esto, Ballero increpó a Campos y le consultó: “¿Por qué no me lo dijiste hace 25 años? ¿Por qué no me buscaste?”.

“Me iba a demorar un poco porque estaba en Pucón, me iba a demorar un poquito en llegar a buscarte. Solo eso te puedo decir, pero lo que a mí me extraña, Carla Ballero, que puedas pensar siquiera que estuvo bien”, contestó la ex modelo.

Sobre esto, Daniella afirmó: “Me dio mucha pena darme cuenta que tú no habías cambiado en absolutamente nada. Yo sé que tú no fuiste una buena amiga, ni conmigo, ni con otras amigas tuyas. Pero yo pensé que habías madurado en la vida”.