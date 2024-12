Daniella Campos recordó cuando Carla Ballero le robó $3 millones: “Se fue con mis joyas y nunca regresó”

24 de Diciembre de 2024

La periodista precisó que pudo aclarar la situación con la ex chica Morandé después de 20 años.

Daniella Campos dio inéditos de un episodio que terminó con su amistad con Carla Ballero y donde apuntó a la ex chica Morandé como gran responsable, tras revelar que le robó $3 millones hace 20 años.

En el programa Zona de Estrellas, Campos indicó que los hechos ocurrieron cuando ambas viajaron a Pucón, precisando que “primero, me trajeron a María Eugenia (Kenita Larraín), después a Daniela Aránguiz y, por último, a Carla Ballero. Yo no me llevaba mal con ella, fui muy amiga de Carla, pero no la veía hace más de 20 años después de que me robó”.

“Sí puedo decir por qué no te hablé en 20 años. Tú me robaste plata en efectivo y me dejaste botada en Pucón”, agregó la periodista.

En esta línea, Daniella Campos detalló que “tenía intenciones de vender unas joyas y me resultó. Le digo a Carla nos vamos a Pucón. Me pasó a buscar en su auto, me fui con las joyas, que tenía que entregar en Pucón, y fue ella a buscar el sobre con la plata que eran para mis vacaciones de ese año”.

“Ella se fue con mis joyas y nunca más regresó, ni con el auto, ni con el sobre con dinero, ni con el amigo que la acompañó”, precisó, apuntando que la dejaron abandonada en la cabaña en Pucón y “tuve que pagar todo, tuve que llamar por teléfono para que me mandaran plata para volver a Santiago. Y desde entonces nunca más supe de la señora Ballero”.

Sin embargo, Campos aclaró que posteriormente el hermano del amigo que acompañaba a Carla Ballero le devolvió el dinero sustraído, además de precisar que pudieron conversar de lo sucedido tras toparse en TV+.

“La explicación que me dio fue que le habían hecho muchos tratamientos, que ella perdió absolutamente la memoria y que no se acordaba de nada”, aseguró.