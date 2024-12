“Chile es una país de mala raza”: la polémica que obligó a Carla Ballero a pedir disculpas

12 de Diciembre de 2024

La figura de farándula dio un particular análisis de los chilenos y cómo instaba a sus hijas a que en el futuro buscaran relacionarse amorosamente con extranjeros.

Carla Ballero, ex integrante de Morandé con Compañía, se vio envuelta en una inusitada polémica, luego que realizara una cruda visión sobre la población nacional, asegurando que “Chile es un país de mala raza”.

“Chile es un país de mala raza. Estoy hablando en general, es la realidad. Han mejorado, yo creo, para decir cosas positivas. Creo que la raza ha mejorado para bien, en todo sentido”, indicó en el podcast Nada que Perder.

En esta línea, recalcó que “yo a mis niñitas les digo: qué rico que el universo sea tan amplio y que uno pueda hablar con el holandés, el argentino, el español. Ustedes no pueden limitarse a Chile. Ustedes no me pueden decir que se van a quedar con el niño de cuarto medio, con el negrito. No, no, no, no”.

“No te puedes limitar en la vida. Tú no puedes pensar que el bacán del Mackay es el que quieres para la vida. Uno tiene que buscar lo que de verdad te mueve. Hay millones de seres humanos en el mundo”, agregó la hermana de Alvaro Ballero.

Ante los comentarios en contra recibidos, Carla Ballero pidió disculpas en el programa Sígueme, apuntando que “en el contexto de un podcast, que, de hecho, yo he dicho en este programa que a veces cuando uno está en un podcast se relaja demasiado, y al relajarte también dices estupideces”.

“La verdad es que me equivoqué, pido disculpas porque dije que los chilenos somos una mala raza (…) pido disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, lo digo de verdad”, reconoció la ahora panelista de farándula.

Ballero puntualizó que ”tengo mis creencias y tampoco quiero mentir acá porque me carga, pues yo voy de frente por la vida. Me pasé de madres, lo acepto, pero también hay algo que yo pienso respecto a eso que tiene que ver con nuestro doble estándar y que nos faltan códigos a veces”.

“También tenemos muchas cosas buenas, pero ahí se me preguntó algo y yo respondí, después eso se saca y aparece en todos los portales”, sentenció.