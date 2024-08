VIDEO – Daniella Campos sepulta carrera política de su hermana Denisse: “No votaría por ella”

27 de Agosto de 2024

La panelista de farándula dejó en claro que no votaría por Denisse Campos en las elecciones municipales de octubre próximo.

Compartir

Daniella Campos se mostró contraria a la incipiente carrera política de su hermana Denisse, quien anunció su candidatura a concejal por la municipalidad de Valparaíso.

La panelista de farándula estuvo en Todo va a Estar Bien en Vía X, donde dejó en claro que no votaría por Denisse Campos en las elecciones municipales de octubre próximo.

“Siendo honesta. No dudo de las buenas intenciones, pero siento que hay que tener algo más que buenas intenciones en la vida para poder asumir ciertas responsabilidades”, planteó Daniella Campos, quien recalcó que “no votaría por mi hermana”.

“Si la Denisse quisiera meterse en algo así, debería partir haciendo otras cosas primero, que vayan demostrando en el fondo el andar y las ganas que pueda tener y lo bien que lo puede hacer”, agregó.

La relación entre las hermanas Campos no es de las mejores, ya que en marzo pasado Denisse lanzó duras palabras en contra de Daniella, asegurando a Moda y Estilo que “no es una persona buena, hay cosas que no puedo comentar en televisión. Pero no existe mucha piedad para personas que realmente se merecen otras cosas”.

“No es lo mismo estar enferma, con los ojos afuera, crear lástima o estar con su hija muerta”, sentenció.