Benjamín Vicuña se confiesa: “Fui infiel y también perdoné infidelidades”

El actor chileno de 46 años se refirió a cómo se vinculó con su actual pareja, Anita Espansandin, precisando que "fue mutuo. Fue la vida, que nos fue llevando de forma súper orgánica, fluida.

Benjamín Vicuña abrió su corazón y se refirió a sus mediáticas relaciones amorosas, entre las que destaca Pampita Ardohain y China Suárez, mientras que en la actualidad está emparejado con Anita Espansandin.

En entrevista con Infobae, el actor chileno de 46 años se refirió a cómo se vinculó con su actual pareja, precisando que “fue mutuo. Fue la vida, que nos fue llevando de forma súper orgánica, fluida. Cuando las cosas van, es todo muy lindo: con mis hijos, con sus hijos, con el entorno, con su familia. Como que… Muy muy muy bien. Reconozco que yo soy muy precipitado, muy ansioso, y quiero todo rápido. Y en este caso vamos muy lento. Y está bueno”.

En cuanto a su pasado, Benjamín Vicuña indicó que “la vida son muchos capítulos. Tampoco puedo lavarme las manos y decir: Yo no tengo nada que ver con ese señor, con el Benjamín que tenía 25 o 30. Pero son varios capítulos, y me abrazo en cada uno de esos capítulos. Con algunos soy más crítico: creo que los podría haber hecho un poquito más corto, sacado algunas páginas. Con otros tengo una profunda nostalgia y melancolía, como cuando era niño. Todos tenemos ese viaje en el tiempo. Los recuerdos también se van manipulando por la historia, y hay cosas que no sé si fueron tan así. Y hay otras cosas que estoy como medio arreglando…”.

En esta línea, confesó que fue infiel y perdonó infidelidades “y en las dos se la pasa mal. Es curioso porque son dolores diferentes. Uno tiene que ver mucho con el ego, por supuesto. Con la desesperación y la pérdida. Y el otro, con sentirse en una crisis humana. Y la culpa, que también duele. Son dolores diferentes, pero está clarísimo que no es un lugar lindo”.

Para cerrar, Benjamín Vicuña dejó en claro que hoy es un tipo fiel.